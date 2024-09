Em possível estreia de Depay, Corinthians mira arrancada em ‘decisão’ contra o Atlético-GO

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/09/2024 - 6:00 Para compartilhar:

O Corinthians vive um clima de decisão para o duelo com o Atlético-GO, neste sábado, às 16h, na Neo Química Arena. A partida da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro é encarada como o ponto de partida para a arrancada do clube na fuga da zona de rebaixamento. O jogo, cujo os ingressos estão esgotados, também deve marcar a estreia do astro holandês Memphis Depay com a camisa corintiana.

Com 25 pontos, o Corinthians está na 18ª posição, a dois pontos do Fluminense, com 27, primeiro time fora do Z-4. Se vencer o Atlético-GO, o time do Parque São Jorge deixa a zona da degola em caso de um tropeço do Vitória, que recebe o Juventude, em Salvador, e uma derrota do Flu, que encara o líder Botafogo em clássico no Maracanã.

Um resultado positivo neste sábado é considerado de suma importância para a questão anímica da equipe. Isso porque dos últimos 12 jogos restantes, o Corinthians faz sete partidas em casa, sendo seis entre os nove seguintes. Cabe ressaltar que o clássico com o São Paulo, com mando do rival, será disputado em Brasília. A possibilidade de uma arquibancada com torcida dividida dá o aspecto de ‘campo neutro’ ao jogo.

O Corinthians vem embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, no Castelão, pelo confronto de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Na ocasião, o técnico Ramón Díaz rodou o elenco e descansou jogadores, como Rodrigo Garro e Ángel Romero, que iniciaram a partida no banco de reservas. A tendência é que eles retornem ao time titular neste sábado.

Quem também deve iniciar a partida no banco é Memphis Depay. Contratação de impacto que a diretoria sonhava, o atacante intensificou os trabalhos físicos nas últimas semanas para estar pronto para o confronto. Ele desembarcou no Brasil há duas semanas e acompanhou a vitória épica sobre o Juventude na Copa do Brasil de camarote.

Sem condições, ficou fora contra o Botafogo para ser preparado para o jogo contra o Atlético-GO. Ele não entra em campo desde o dia 10 de outubro do ano passado e vem de lesão muscular. A condição física do atleta foi elogiada internamente. Para o confronto deste sábado, o zagueiro André Ramalho, suspenso, e o volante Raniele, com problema muscular, são desfalques.

Corinthians e Atlético-GO já se enfrentaram 19 vezes na história, com 7 vitórias dos paulistas, 6 empates e 6 vitórias dos goianos. O time alvinegro não perde para os atleticanos em casa desde 2021, quando foi derrotado por 2 a 0, na terceira fase da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X ATLÉTICO-GO

CORINTHIANS – Hugo Souza, Fagner, Gustavo Henrique, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Charles, Breno Bidon e Garro; Yuri Alberto e Romero. Técnico: Ramón Díaz.

ATLÉTICO-GO – Ronaldo; Bruno Tubarão, Alix Vinicius, Adriano Martins e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Rhaldney e Campbell; Alejo Cruz, Jan Hurtado e Luiz Fernando. Técnico: Umberto Louzer.

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RS).

HORÁRIO – 16h (horário de Brasília).

LOCAL – Neo Química Arena, em São Paulo (SP).