Em Portugal, mulher chama presidente do Brasil de ‘Fora Bolsonaro’ em programa

Um vídeo de uma participante da versão portuguesa do game show ‘Quem Quer Ser um Milionário’ viralizou nas redes sociais neste fim de semana. Ao se referir ao presidente do Brasil, a participante resolveu rebatizar Jair Bolsonaro, o chamando de ‘Fora Bolsonaro‘.

A citação de Diana, de 35 anos, foi dada no programa ‘Alta Pressão’, durante a resposta de uma pergunta em que ela precisava apontar qume ocupou o cargo de ministro da Justiça do Brasil até o mês de abril. As opções eram: Michel Temer, ex-presidente, Hamilton Mourão, vice-presidente, Flávio Bolsonaro, senador, e Sergio Moro, ex-ministro da Justiça.

Ao citar que Temer foi o antecessor de Jair Bolsonaro, Diana se recusou a falar o nome do presidente e o chamou de “Fora Bolsonaro”. “O Temer foi presidente antes do que está agora, que é o Fora Bolsonaro”, disse provocando risos da apresentadora Filomena Cautela, e também da plaeita do programa transmitido na emissora RTP.

