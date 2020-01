Em Portugal, brasileiro defende tese vestido de Pabllo Vittar e tira maior nota

View this post on Instagram

Acabo meu mestrado com uma foto que esperava este dia fazem quase 9 meses. Saí do Porto e fui a Lisboa decidido: iria encontrar a Pabllo Vittar, tirar essa foto e falar da minha dissertação. Consegui alem da foto um vídeo da Pabllo me desejando boa sorte na defesa, que foi realizada hoje. Minha dissertação se chama "a sua voz não está mais escondida", parte de uma música da Pabllo que me ajudou nos piores momentos da minha vida, quando perdi toda minha dissertação ao roubarem meu computador e pensei em me matar. Defender a dissertação hoje, com essa mesma roupa, e tirar 19, a nota mais alta no meu curso de mestrado, apenas comprova que a nossa voz não está mais escondida e nunca voltará a estar. Obrigado Pabllo Vittar @pabllovittar, a todos que me acompanharam nessa jornada, família, amigos, professores e aos que foram hoje e me ajudaram nessa performance: começar e defesa de terno e acabar usando apenas o body, algo que planejei por quase dois anos e que o resultado não poderia ser o melhor! Acabo o mestrado mais orgulhoso do que nunca por ter feito um estudo com todo meu coração, dedicação e amor em um país ainda muito conservador e homofobico, que agora tem a minha dissertação como a primeira sobre drag queen da história recente. #pabllovittar #lgbtq #lgbt #dragqueen #portugal #gay #mestrado Creditos a fotógrafa maravilhosa @polyannarodrigues01