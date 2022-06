Em podcast do L!, Diogo relembra parceria com Neymar e Ganso no Santos

O atacante Diogo, do BG Pathum United, da Tailândia, foi o convidado do podcast ‘A Rodada’, do LANCE!, nesta segunda-feira (20). O jogador relembrou a passagem pelo Santos e a parceria ao lado de Neymar e Paulo Henrique Ganso. No Peixe, eles foram campeões da Copa Libertadores de 2011. Assista o vídeo acima.





Atualmente na Tailândia, Diogo defendeu o Santos e jogou ao lado de Neymar e Ganso em 2011 (Foto: Reprodução/YouTube Lance!)

E MAIS: