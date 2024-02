Em plena campanha pela volta, Mc Fish acaba e deixa consumidores furiosos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/02/2024 - 22:09 Para compartilhar:

O que foi pensado para ser um fenômeno do marketing pode sido um tiro pela culatra do McDonald’s. O anúncio do retorno do Mc Fish gerou muita expectativa nesta semana, mas dois depois o sanduíche desapareceu dos restaurantes.

O post com o anúncio da volta do lanche na página oficial da marca no Instagram foi inundado com críticas de clientes insatisfeitos. Muitos deles estão dizendo que o lanche de peixe não podia mais ser encontrado apenas um dia depois do início da campanha. Outros, que compraram na pré-venda e não conseguiram retirar, estão exigindo o dinheiro de volta.

“A publi foi tão boa mas faltou alinhar com a logística. Não tem mais McFish. Gente que comprou na pré-venda e não conseguiu receber. Comprei pelo App, cheguei na loja para retirar, não tinha mais. Gerente informou que não tem previsão. Publicidade criando expectativa frustrante. Isso tudo só denota contra a marca.”, reclamou uma usuária na página do restaurante. No anúncio oficial, o McDonald’s afirmou que as compras realizadas na venda antecipada podem ser resgatadas até 18 de fevereiro.

Outro tipo de reclamação comum foi o aumento do preço de um dia para o outro. Na modalidade pegue e retire, o preço subiu de R$ 35 para R$ 41: um aumento de 17% em um dia. Já na opção delivery, o sanduíche subiu para R$ 55. Na noite desta quinta-feira, 8, não é possível realizar a compra do lanche no App ou no site do restaurante.

