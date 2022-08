Em período de decisões para o São Paulo, Igor Vinícius se mostra como uma peça crucial

Parceria Lance & IstoÉ 15/08/2022 - 6:00 Compartilhe

Igor Vinícius foi um dos nomes da vitória do São Paulo contra o Red Bull Bragantino por 3 a 0. O lateral-direito foi o responsável pelo terceiro gol do confronto – que encerrou o jejum do Tricolor no Campeonato Brasileiro.

> ATUAÇÕES: Nestor e Reinaldo comandam a vitória do São Paulo sobre o Red Bull Bragantino



> Veja tabela do Campeonato Brasileiro

Nos últimos oito jogos que a equipe de Rogério Ceni disputou, o camisa 2 teve cinco participações em gols – sendo três assistências e dois marcados por ele. Isso evidencia o bom desempenho que tem entregado.

Inclusive, o atleta já ultrapassou seus números de toda a temporada 2021. Enquanto no último ano foram apenas dois gols marcados e sete assistências, nesta temporada 2022, já foram o dobro de gols e seis assistências.



Igor Vinícius foi de extrema importância contra o Ceará, ao ajudar na classificação do São Paulo para a semifinal da Copa Sul-Americana. O lateral-direito foi responsável pelo único gol do Tricolor no tempo normal – o que contribuiu para levar a decisão para os pênaltis.

Durante a zona mista, após a vitória contra o Bragantino, falou sobre o bom momento que vive na equipe.

Com os números mostrados e seu rendimento em campo, demonstra cada vez mais ser uma peça importantíssima para o elenco de Rogério Ceni, que enfrenta uma série de partidas que demandam uma extrema dedicação do time em um geral.

Mesmo que classificado para a Copa Sul-Americana, o São Paulo ainda disputa decisões pela Copa do Brasil e busca se reerguer na tabela do Campeonato Brasileiro.

– A gente almeja, é importante ser decisivo. Ainda mais nessa fase da temporada, que só temos jogos decisivos, conseguir fazer essas partidas estão sendo muito importantes – disse o camisa 2.

O São Paulo não vivia uma boa fase no Brasileiro. O time enfrentou um jejum de seis confrontos sem vencer na competição, rompido justamente contra a equipe de Bragança.

Igor Vinícius alegou ser essencial manter a ‘seriedade’ em todos os jogos que o Tricolor enfrenta, sem deixar o Brasileirão de lado. Porém, reconhece a importância da dedicação nas Copas.

– A mesma seriedade que estamos jogando nas costas, colocamos hoje na partida. Foi um jogo muito importante, a gente precisava ganhar. Agora dá um alívio, mas no Brasileiro a gente não pode dar brecha. Cada jogo é uma decisão – destacou.

Na próxima quinta-feira (18), o São Paulo volta a enfrentar o América-MG, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O duelo acontece na Arena Independência. O lateral projetou o encontro e ressaltou o fato de ser um título inédito para o clube.

– Mais uma de várias que a gente vem tendo. É um jogo muito importante, um campeonato que a gente nunca conquistou. É encarar com a mesma seriedade que a gente tem e dar a vida lá – concluiu.

Igor Vinícius participou de cinco gols nos últimos oito jogos do São Paulo (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

