Em partida tranquila, Corinthians se classifica para a próxima fase da Copinha com 100% de aproveitamento

O Corinthians venceu e convenceu na última partida da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Timão goleou, por 4 a 0, a Ferroviária, que ficou pelo caminho na competição. Agora, o time só espera o desenrolar dos demais jogos para definir como se desenhará sua jornada no decorrer da Copinha.





Além do 100% de aproveitamento na primeira fase, outro fator de destaque são os 11 gols marcados em três jogos, contra apenas um sofrido. A marca animadora conquistada pela base corintiana levou o time até a primeira colocação do grupo 12.



TIMÃO ABRE O PLACAR PARA ACABAR COM O EQUILÍBRIO

A partida estava bem disputada. Não havia muita disparidade no futebol praticado. Entretanto, as coisas mudaram quando o Corinthians, aos ’40 do primeiro período, descolou um cruzamento do lado esquerdo do campo. Caipira cruzou a redonda no meio da área, Felipe Augusto subiu mais que a marcação, mandou a bola no canto direito e a bola estufou a rede.





SUPERIORIDADE CORINTIANA

No começo da segunda etapa, demonstrou logo de cara que ditaria tudo que acontecesse na partida. Aos 6 minutos, Juninho recebeu um passe, vindo do Felipe Augusto, dentro da área. O camisa 28 bateu de primeira com a perna esquerda, a finalização ainda tocou no goleiro e a redonda acabou no fundo do gol. Após o lance, o jogador, curiosamente, não saiu comemorando, pois machucou sua mão na jogada.

SEGUE A DISPARIDADE

Pressionando no ataque e com pouco perigo sofrido, aos 28 minutos do segundo tempo, o Corinthians recuperou a bola no campo ofensivo. Higor, que fez uma boa partida desde o momento de sua entrada, enfiou para o Guilherme Henrique dentro da área. O camisa 27 finalizou cruzado e só precisou correr para o abraço.

GOLAÇO MAIÚSCULO DE UM JOVEM DE 17 ANOS

Na parte final do jogo, com a Ferroviária entregue, Breno Bidon protagonizou um lance magistral. Após receber a bola e perceber a marcação ‘frouxa’ arriscou um chute colocado de uma distância considerável, com extrema técnica, a bola encobriu o goleiro Benassi, que não pôde fazer muita coisa para impedir o placar final da goleada.





FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 0x4 CORINTHIANS



Data e hora: 9 de janeiro de 2022, às 21h45

Estádio: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

Árbitro: João Cesar Ferreira da Silva Júnior

Assistentes: Italo Magno de Paula Andrade e Enderson Emanoel Turbiani da Silva

Analista de vídeo: Eduardo César Coronado Coelho

Cartões Amarelos: Juninho (aos ’27/1ºT) para o Corinthians e Angel (aos ’35/1ºT) para a Ferroviária

Cartões Vermelhos: não houve

Gols: Felipe Augusto, aos ’40/1ºT (0-1); Juninho, aos ‘6/2ºT (0-2); Guilherme Henrique, aos ’28/2ºT (0-3); e Breno Bidon, aos ’40/2ºT (0-4)

FERROVIÁRIA (Técnico: Leonardo Ducci)

Benassi; Cleiton, Dreifke, Matheus e Caio; Yuji, Antônio e Angel; Pyetro, Gustavo Prado e Klayver

CORINTHIANS (Técnico: Danilo Andrade)

Kauê; Renato, Thomas, João Pedro e Caipira; Zé Vitor, Pedrinho e Breno Biden; Juninho, Wesley e Felipe Augusto

