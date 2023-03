Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 18/03/2023 - 22:41 Compartilhe







No terceiro clássico carioca no Brasileirão sub-20, o Flamengo venceu o Botafogo neste sábado por 1 a 0, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A partida foi válida pela 3ª rodada do grupo A. Com o triunfo, o Rubro-Negro assume a 3ª posição, com seis pontos, ficando atrás do América-MG (2º, seis) e do Corinthians (1º, sete) na tabela de classificação. O Alvinegro é o 6º, com quatro pontos.

O primeiro tempo foi bem movimentado, onde as equipes tiveram boas oportunidades e um desempenho sólido na defesa. Isso também levou a um numero considerável de faltas, que culminou em uma diminuição no ritmo da partida. O lance que levou mais perigo foi protagonizada por Matheus Gonçalves, do Flamengo, que fez bela jogada individual, mas, na hora da finalização, viu Heitor fazer uma bela defesa.

O Flamengo voltou mais ligado no segundo tempo. Até que, em jogada individual, aos 19 minutos, Petterson sofreu pênalti cometido pelo zagueiro Kawan. Na cobrança, Ryan Luka converteu e abriu o placar. Após o gol, o Botafogo pressionou atrás do empate. Porém, sem eficiência e inspiração, não criou muito perigo à meta rubro-negra.

Agora, o Flamengo volta aos gramados na quarta, para enfrentar o Red Bull Bragantino na Gávea, às 15h, pela 4ª rodada do grupo A do Brasileirão sub-20. No mesmo dia, o Botafogo visita o Atlético-MG, em Nova Lima, às 20h.

