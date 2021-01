Em partida emocionante, Mirassol vence de novo a Aparecidense e carimba acesso para a Série C Depois de vencer no confronto de ida em casa, equipe dirigida por Eduardo Baptista também buscou o triunfo em Aparecida de Goiânia

A história foi feita no estádio Annibal Batista de Toledo na cidade de Aparecida de Goiânia. Diante da Aparecidense, o Mirassol venceu o segundo jogo das quartas de final da Série D por 3 a 2 e, pela primeira vez em 95 anos de existência, jogará no segundo semestre a Série C do Campeonato Brasileirão.

O placar do jogo foi aberto pelo time goiano quando Alex Henrique balançou as redes ainda aos 18 minutos de partida. Entretanto, os gols que delinearam o resultado final saíram apenas no tempo complementar.

Vinicius, aos 29 em uma batida forte da bola que atravessou a grande área adversária, e Lucas Silva, aproveitando a saída do arqueiro fora da grande área, viraram o marcador para a equipe do interior paulista.

Marcos Paulo ainda deixaria tudo igual aos 44 e alimentou a esperança da Aparecidense, mas, no último lance da partida, coube a João Carlos bater pênalti sofrido por Lucas Silva, fazer o terceiro do Mirassol e confirmar o inédito acesso nacional.

