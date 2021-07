Em Paris, Mattarella deseja ‘rápida recuperação’ para Papa

PARIS, 4 JUL (ANSA) – Ao desembarcar em Paris para fazer sua primeira visita de Estado após o início da pandemia de Covid, o presidente da Itália, Sergio Mattarella, desejou uma rápida recuperação ao papa Francisco, que será submetido a uma cirurgia no intestino grosso neste domingo (4).

“Santidade, tendo desembarcado em Paris para a visita de Estado que vou realizar na vizinha e amiga França, soube da sua hospitalização no Policlínico Gemelli”, escreveu o líder italiano em mensagem destinada ao Pontífice.

Mattarella enviou seus “pensamentos afetuosos” e de todos os italianos, assim como “os mais cordiais votos de uma boa convalescença e ainda melhor e rápida recuperação”.

Francisco foi internado na tarde deste domingo no Policlínico Gemelli de Roma para fazer um procedimento para tratar “uma estenose diverticular sintomática do cólon”, segundo comunicado do Vaticano.

Visita França – Após pousar no aeroporto de Orly, o presidente italiano foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian.

Hoje, ele pretende visitar o Museu Nacional de Cerâmica em Sèvres, nos arredores de Paris, onde encontrará a ministra da Transição Ecológica francesa, Barbara Pompili.

Já na segunda-feira (4), Mattarella se reunirá com o presidente francês, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu. Na parte da tarde, o líder italiano fará um discurso intitulado “França, Itália, Europa: nosso futuro” na Universidade de Sorbonne.

(ANSA).

