Em Paris, Israel e mediadores concordam com o esboço do acordo de reféns

Uma delegação israelense de altos funcionários de segurança retornou das negociações em Paris, enquanto se espalhavam relatos de esperança crescente em Jerusalém de que um novo acordo de libertação de reféns com o Hamas poderia estar ao alcance.

O gabinete de guerra de Israel conferenciava por telefone no sábado à noite para discutir o emergente “esboço de um acordo”, descrito por um responsável israelita amplamente citado nos meios de comunicação social como uma “base sobre a qual construir um plano e os princípios para negociações”.

“Há um progresso significativo e uma base sólida para discussões”, disse o funcionário.

Ao mesmo tempo, um responsável israelense disse ao The Times of Israel que embora houvesse otimismo nos meios de comunicação israelitas sobre a probabilidade de um acordo, a própria delegação estava mais cautelosa.

As conversações em Paris foram realizadas entre representantes de Israel, dos EUA, do Egito e do Catar, que trabalham há semanas para garantir um acordo para libertar os reféns e interromper os combates. Restava saber como o Hamas responderia à última proposta.

Outro alto funcionário israelense advertiu num comunicado no sábado que os negociadores “ainda estavam longe de um acordo”, mas reconheceu que o Hamas “renunciou a algumas das suas exigências”.

Um alto funcionário dos EUA ecoou o sentimento , dizendo ao site de notícias Axios que houve “algum progresso nas negociações sobre reféns em Paris na sexta-feira, mas há mais maneiras de chegar a um acordo”. A publicação observou que avançar para a negociação dos detalhes ainda dependia de os negociadores do Catar e do Egito conseguirem que o Hamas concordasse com a estrutura apresentada nas conversações em Paris.

Após a reunião de sábado, o gabinete de guerra votou pelo envio de uma delegação ao Qatar para conversações adicionais sobre o potencial acordo. Citando fontes israelenses não identificadas, Axios disse que a delegação israelense terá “um mandato limitado” e as negociações se concentrarão nos aspectos técnicos de um potencial acordo.

Mantendo a pressão sobre o Hamas, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse em comunicado no sábado que o gabinete se reunirá na próxima semana para aprovar os planos das FDI para uma ofensiva no último reduto do Hamas em Gaza – a cidade de Rafah, no sul. Estas, disse ele, incluiriam a evacuação de civis da área. Os aliados globais de Israel expressaram profundas preocupações sobre os danos que uma ofensiva poderia causar, com a cidade repleta de refugiados civis de toda a Faixa.

“Estamos trabalhando para alcançar outro quadro para a libertação dos nossos reféns, bem como para a conclusão da eliminação dos batalhões do Hamas em Rafah”, disse Netanyahu. “É por isso que enviei uma delegação a Paris e esta noite discutiremos os próximos passos das negociações”, afirmou.

Fontes disseram à Axios que embora o esboço da proposta fosse semelhante a uma estrutura anterior, a atual é muito mais detalhada.

Vários relatórios indicaram que o esboço inclui a libertação, na primeira fase, de cerca de 40 reféns detidos em Gaza, incluindo mulheres, crianças, mulheres soldados e sequestrados idosos e doentes, no meio de uma pausa nos combates de cerca de seis semanas.

Inclui também a libertação por Israel de centenas de condenados por terrorismo palestiniano e uma “realocação” de tropas israelitas dentro de Gaza – mas não uma retirada completa como o Hamas tinha exigido anteriormente. O esboço também permitiria que Israel permitisse o regresso de mulheres e crianças palestinas ao norte de Gaza, de onde centenas de milhares de pessoas foram evacuadas durante os combates, e que Israel manteve isolado do resto do enclave.

O Canal 12 informou que ainda existem alguns pontos de discórdia, incluindo a oposição de Israel à reabilitação e reconstrução significativas de Gaza antes de ser desmilitarizada, bem como diferenças contínuas sobre o número de prisioneiros palestinos que seriam libertados em troca dos reféns.

Mas a rede observou que parece ter havido “algum tipo de mudança” por parte do Hamas na sua exigência do fim da guerra – que o grupo terrorista tem insistido até agora que deve ser uma condição para novas libertações de reféns. Israel recusou abertamente a exigência, prometendo destruir o grupo terrorista após o ataque de 7 de Outubro.

Um alto funcionário do governo disse ao Canal 12 que o esboço, tal como parece, provavelmente seria aprovado por todo o gabinete.

Se o eventual acordo reflectir estes termos, disse a reportagem televisiva, e se eles também forem aceites pelo Hamas, haverá “uma grande probabilidade de que, antes de 11 de Março, vejamos reféns libertados pela primeira vez desde [o colapso da primeira trégua]. no final de] novembro.”





A Axios informou anteriormente que os EUA esperavam um acordo antes do início do mês sagrado muçulmano do Ramadã, previsto para começar em 10 de março.

O chefe do Conselho de Segurança Nacional, Tzachi Hanegbi, disse ao Canal 12 no sábado: “Pelo que ouvi nas últimas horas, será possível fazer progressos”.

Hanegbi disse que os princípios fundamentais de Netanyahu para um acordo, transmitidos aos representantes em Paris, incluíam que “qualquer estrutura deve lidar com [o retorno] de todos os reféns” – incluindo aqueles que estão mortos; que deve prever que “todas as mulheres e crianças” sejam devolvidas no início do processo; e que o acordo “não pode de forma alguma ser interpretado” como prevendo o fim da guerra.

