Em Paris, Isis Valverde prestigia o desfile de Dries van Noten

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/09/2024 - 22:15 Para compartilhar:

Em mais um dia de Paris Fashion Week 2024, Isis Valverde marcou presença no desfile da Dries van Noten, que aconteceu na última quarta-feira, 25. Esse foi o primeiro desfile desde que seu fundador deixou a direção criativa.

O estilista belga se despediu das passarelas, aos 66 anos, após 38 anos à frente do posto na casa que fundou.

+Mãe de Isis Valverde abre o jogo sobre tratamento contra câncer: ‘Extremamente visceral’

+Noivo de Isis Valverde, Marcus Buaiz embarca em novo projeto na televisão

“Uma honra assistir ao desfile de uma das marcas mais respeitadas do cenário fashion”, comemorou a atriz ao publicar, em seu perfil do Instagram, cliques usando as produções da marca.

Para a ocasião, Isis escolheu um vestido decotado combinado com um casaco hit da marca. O desfile foi emblemático, onde a marca revisitou o seu acervo para construir uma coleção voltada para sua história, com looks exuberantes em cores fortes e mix de estampas inusitadas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)