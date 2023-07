Em Paris, Isa Scherer mostra sapato ‘diferentão’ de R$ 4 mil: ‘Compra mais polêmica’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/07/2023 - 23:58 Compartilhe

Isa Scherer polemizou nesta quarta-feira, 26, ao mostrar sua nova compra no Instagram. A influenciadora, que está em Paris, adquiriu a sandália Tabi, da Maison Margiela, que possui um detalhe curioso.

Apesar de parecer uma sandália comum, o calçado tem uma divisão entre os dedos, remetendo a um casco de animal.

“Eles vão odiar […] Essa galera odeia sapatilha! Eu achei lindo”, disse ela, nos stories da rede social. Na mesma publicação, Isa ainda fez uma enquete para saber a opinião dos seguidores, que não foi boa: 78% responderam que “cancelariam a blogueira”.

Confira:

No site da marca, a sandália está disponível por 850 euros ou US$ 940, cerca de R$ 4,4 mil, nas cotações atuais. No e-commerce brasileiro, no entanto, o mesmo sapato é vendido por R$ 8,1 mil.

