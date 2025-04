Em Paris, enviado de Zelensky discute guerra com EUA e UE

PARIS, 17 ABR (ANSA) – O chefe de gabinete do presidente da Ucrânia, Andriy Yermak, está em Paris, na França, com outros membros do governo, para um encontro com diplomatas dos Estados Unidos e da União Europeia, que incluem o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, que também devem se reunir com o presidente francês, Emmanuel Macron.

Antes de conversar com Rubio e Witkoff, o Eliseu comunicou que o chefe de Estado da França ligou para seu homólogo em Kiev, Volodymyr Zelensky.

“Devemos fazer pressão em cima dos assassinos russos até que eles ponham fim na guerra e garantam uma paz duradoura”, afirmou Zelensky nesta quinta em seu perfil no Telegram, referindo-se às reuniões na França para debater o fim da guerra em seu país, que completou três anos em fevereiro.

Além de Yermak, o líder ucraniano está sendo representado em Paris pelos ministros das Relações Exteriores e da Defesa, Andriy Sybiga e Rustem Umerov, respectivamente. Todos têm na agenda um encontro com diplomatas dos EUA, da França, Reino Unido e Alemanha durante a manhã.

Já Yermak terá ainda uma reunião com Rubio e Witkoff após o almoço destes com Macron.

O Kremlin se manifestou sobre a agenda na capital francesa hoje, dizendo que a “Rússia espera que a Europa e Ucrânia caminhem em direção a uma solução pacífica” para o conflito.

“Infelizmente, vemos uma tendência dos europeus em direção à continuação do confronto”, acrescentou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. (ANSA).