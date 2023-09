Em parceria, Petrobras investirá cerca de R$ 130 mi em aerogerador onshore, diz Weg

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/09/2023 - 13:28 Compartilhe

A Weg divulgou nesta quarta-feira, 13, que firmou parceria com a Petrobras, com a estatal investindo cerca de R$ 130 milhões nos próximos 25 meses para desenvolvimento de um aerogerador onshore de 7MW.

O acordo abrange o desenvolvimento de tecnologias para a produção dos componentes do aerogerador, adequados às condições eólicas brasileiras, bem como a construção e testes de um protótipo, com contrapartidas técnicas e comerciais para a Petrobras.

A Weg prevê que a produção em série deste equipamento será realizada a partir de 2025.

“Além de seu papel na expansão da energia eólica onshore nacional com o desenvolvimento do aerogerador de 7 MW, esta parceria também prevê a colaboração na avaliação da cadeia de suprimentos e logística para a geração de energia eólica offshore no Brasil”, segundo comunicado ao mercado.

