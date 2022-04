Em parceria com Previsul, iFood oferece seguro para restaurantes a partir de R$ 10

Em parceria com a Previsul, o iFood vai oferecer um seguro empresarial para donos de restaurantes com mensalidades a partir de R$ 10 por mês. Serão cinco planos, disponíveis para os mais de 270 mil estabelecimentos cadastrados, e com contratação online, através do portal de relacionamento com a plataforma.

As coberturas incluem proteção contra vendavais, exclusiva do produto, além de incêndios, danos elétricos, queda de raios, granizo e deterioração de mercadorias em ambientes frigorificados, quando há queda de energia que faz com que os insumos estraguem.

Os cinco planos têm as mesmas coberturas, mas os limites de cobertura e as mensalidades mudam. Os valores mensais começam em R$ 10 e vão até R$ 67, e os limites, de R$ 1.500 a R$ 500 mil. O aviso ou abertura do sinistro também são totalmente digitais.

“Um dos grandes diferenciais do nosso seguro empresarial é, sem dúvidas, o valor dos prêmios, que se mantém de Norte a Sul do País. Com esse produto, o empresário tem acesso a um serviço robusto por um preço bastante especial”, diz em nota o diretor-presidente da Previsul, Renato Pedroso.

A seguradora acredita que os produtos ganham ainda mais importância diante de eventos climáticos recentes, como chuvas intensas seguidas por enchentes, que causaram prejuízo a pequenos negócios em diferentes regiões do País.

Segundo a companhia, a documentação para a contratação do seguro é enviada por e-mail para que o segurado assine digitalmente, e a apólice é emitida em até 24 horas.

Saiba mais