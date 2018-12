Em palco do Mundial de 2022, Catar vence Jordânia em preparação para Copa da Ásia

Em amistoso disputado no Khalifa International Stadium, uma das oito arenas que receberão jogos da Copa do Mundo de 2022, a seleção catariana venceu a Jordânia por 2 a 0, neste domingo, em Doha, no Catar, em amistoso preparatório para a Copa da Ásia, que começa no próximo dia 5 de janeiro, nos Emirados Árabes Unidos.

Al-Moez Ali e Ahmed Alaa marcaram os gols do triunfo do time da casa, que atravessa um bom momento nesta fase que visa a competição continental. Essa foi a quinta vitória da equipe nacional nos últimos sete amistosos que disputou. Neste período, derrotou também a China por 1 a 0, a Palestina (3 a 0), o Equador (4 a 3) e a até a Suíça (1 a 0), além de ter empatado com a Islândia (1 a 1) sido batida apenas pelo Usbequistão (2 a 0).

O Catar vai integrar o Grupo E da Copa da Ásia de 2019, que também conta com o Líbano, a Coreia do Norte e a Arábia Saudita. A estreia no torneio será contra os libaneses, no dia 9 de janeiro. Antes disso, os catarianos ainda farão mais três amistosos de preparação para a competição. Primeiro vão encarar o Quirguistão nesta terça-feira e já na quinta terão pela frente a Argélia. E, ainda em 2018, fecharão o ano atuando em pleno dia 31 em duelo contra o Irã.

O Jordânia também disputará esta próxima edição da Copa da Ásia, na qual faz parte do Grupo B, ao lado de Austrália, Palestina e Síria. A estreia será contra os australianos, no dia 6 de janeiro.