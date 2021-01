Em ótima temporada, brasileiro Tetê é eleito duas vezes o melhor jogador do mês no Shakhtar Donetsk Atleta conseguiu convocação para Seleção Olímpica após boa apresentaçao contra o Real

A temporada do Shakhtar Donetsk vem sendo algo espetacular para as projeções do clube e um dos destaques desse desempenho é o ponta-direita Tetê, de apenas 20 anos. O brasileiro se destacou na Champions League contra o Real Madrid, e na oportunidade, o Furacão foi decisivo marcando um gol e dando duas assistências, números que lhe colocaram na seleção da Uefa na primeira rodada do torneio.

Esse momento do camisa 14 rendeu a convocação para a Seleção Olímpica nos amistosos contra as seleções do Egito e da Arábia Sáudita. Além das atuações com a amarelinha, também foi eleito o melhor jogador da equipe nos meses de outubro e novembro em votação popular, somando dois gols e quatro assistências. Os números despertaram o interesse do Real Madrid, principalmente do técnico Zidane.

Além de todos os números em campo, o que chama a atenção no Furacão é seu profissionalismo, esforço e dedicação à carreira. De férias no Shakhtar, o camisa 14 veio ao Brasil, e desde sua chegada não parou de treinar com profissionais da área da preparação fisíca do mais alto nível do futebol mundial, estando sob a tutela de Fabricio, o ‘’China’’, que cuida de outros companheiros de Tetê no clube ucraniano, como Dentinho, Vitão, Taison, Marlos entre outros nomes.

