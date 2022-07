Em novo vídeo, Will Smith diz estar “profundamente arrependido” por tapa em Chris Rock no Oscar

Por Lisa Richwine







LOS ANGELES (Reuters) – O ator norte-americano Will Smith afirmou, nesta sexta-feira, que está “profundamente arrependido” de ter dado um tapa em Chris Rock na cerimônia de premiação do Oscar neste ano, e que tentou chamar o comediante para conversar, mas foi rejeitado.

Smith publicou um vídeo no YouTube no qual respondeu perguntas sobre o ataque a Rock no palco na cerimônia em março, após o comediante fazer uma piada sobre a aparência da esposa do ator, Jada Pinkett Smith.

“Não há nenhuma parte de mim que acredite que aquela foi a maneira certa de me comportar naquele momento”, disse Smith no vídeo, no qual está sentado em uma cadeira em frente a uma estante de livros.

“Eu estou profundamente arrependido”, acrescentou Smith. “Estou tentando estar arrependido sem ter vergonha de mim mesmo. Eu sou humano, e eu cometi um erro”.

Smith disse que tentou entrar em contato com Rock e que “a mensagem que voltou é que ele não está pronto para conversar”.

“Chris, eu peço desculpas a você. Meu comportamento foi inaceitável. E estou aqui quando você estiver pronto para conversar”, acrescentou Smith.

Menos de uma hora depois do incidente, Smith fez um discurso em lágrimas no palco ao receber o prêmio de melhor ator por sua atuação em “King Richard: Criando Campeãs”, no papel do pai das superestrelas do tênis Serena e Venus Williams.