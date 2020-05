Em novo time, Tom Brady volta a jogar pela NFL em setembro

Um dos maiores nomes da história do futebol americano, o quarterback Tom Brady vai estrear no Tampa Bay Buccaneers no dia em 13 de setembro contra o New Orleans Saints de Drew Brees, de acordo com o cronograma da nova temporada da Liga de Futebol Americano (NFL).

Após duas décadas pelo New England Patriots, onde conquistou o recorde de seis títulos da NFL, Brady se transferiu em março para o modesto Buccaneers, que busca se classificar para seus primeiros playoffs desde 2007.

A NFL divulgou seu cronograma de campanha nesta quinta-feira (7), em meio a incertezas que paira sobre os esportes profissionais nos Estados Unidos, suspensos desde março pela pandemia de COVID-19.

A temporada regular da NFL deve terminar em 3 de janeiro para dar lugar aos playoffs, que culminam com o jogo do Super Bowl no início de fevereiro em Tampa Bay.

gbv/cl/lca