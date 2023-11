Em novo desabafo, Ana Hickmann fala sobre necessidade de proteger filho

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/11/2023 - 4:45 Para compartilhar:

Ana Hickmann compartilhou mais uma reflexão com fãs nesta quinta-feira, 16. Em seu canal do YouTube, a modelo e apresentadora explicou o motivo de ainda não ter entrado em detalhes acerca da agressão que sofreu do marido, Alexandre Correa.

+ Ana Hickmann deixa escapar hematoma no braço após caso de agressão; vídeo

+ Marido de Ana Hickmann dá entrevista após episódio de agressão

“Não está tudo bem. Está longe de estar tudo bem. Mas, assim como disse na segunda-feira ao final do programa Hoje em Dia, eu ainda não estou pronta para falar sobre determinadas coisas, porque aqui dentro está muito machucado”, começou Ana, para seus 1,6 milhão de inscritos na plataforma.

“Prometo que vou fazer isso muito em breve. Algumas coisas muito sérias aconteceram, que precisam ser faladas no momento certo e da forma certa. Eu sou mãe, e essa mãe vai defender de todas as formas o seu filho. Exatamente por isso é que eu digo que eu ainda não estou pronta para falar. Porque ele também tem que estar pronto, ele tem que estar protegido”, continuou.

Na sequência, ela agradeceu pelo apoio recebido: “O que aconteceu comigo, infelizmente acontece com muitas mulheres, mas eu espero que, juntas, a gente possa mudar essa história. Prometo que conto mais em breve. Eu quero abrir meu coração com vocês, eu vou abrir meu coração com vocês na hora certa. Eu não vou parar de viver, de ser feliz, de lutar, de cuidar do meu filho. Ninguém vai me parar.”

No Instagram, internautas especularam as razões pelas quais a apresentadora pontua a necessidade de proteger o filho Alexandre, de 9 anos.

“Eu tô achando que tem muito mais nessa história e tem a ver com o filho”, escreveu uma.

“Acho que tem mais ‘pepino’ aí no meio, porque ela sempre frisa que vai proteger o filho”, opinou outra.

Veja:

