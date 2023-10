Em novo clipe, Maluma anuncia que será pai

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/10/2023 - 0:40 Para compartilhar:

O mais novo papai do pop é ele: Maluma, que anunciou a gravidez da namorada, Susana Gómez, na madrugada desta sexta-feira, 20, no YouTube.

Por meio de seu novo clipe, da música “Procura”, o cantor mostrou imagens do primeiro ultrassom da namorada, bem como do chá revelação do primogênito. Ele também compartilhou a novidade durante um show nos Estados Unidos, onde assistiu à estreia do clipe de “Procura”.

Os dois estão à espera de uma menina, o que foi descoberto em uma luxuosa festa em um terraço em Nova York. À ocasião, Maluma e Susana usavam colares com a palavra “Paris”, o que indica que esse pode ser o nome da bebê que está por vir.

Segundo a “People”, o casal está junto desde fevereiro de 2023. O relacionamento, no entanto, vinha sendo mantido em segredo pelo cantor.

