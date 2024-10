Em nova fase de tratamento do câncer, mãe de Isis Valverde desabafa: ‘Caminho até aqui foi duro’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/10/2024 - 12:28 Para compartilhar:

A mãe da atriz Isis Valverde compartilhou atualizações sobre seu tratamento oncológico em um post recente nas redes sociais. Na última segunda-feira, 14, Rosalba Nable iniciou o processo para a realização da radioterapia. Ela foi diagnosticada com câncer de mama em 2023 e desde então vem enfrentando uma luta contra a doença.

“A posição é um pouco desconfortável (braços acima da cabeça), mas é rápido”, escreveu ela sobre o processo na legenda de uma foto. O tratamento constitui em uma tentativa de destruir o tumor ou impedir que ele aumente. “O caminho até aqui foi duro, dolorido e muitas vezes me senti destruída mentalmente, sem forças para acreditar que seria possível”, completou ela.

+ Famosos homenageiam Fernanda Montenegro em aniversário de 95 anos

Conhecida por compartilhar reflexões nas redes sociais, a mãe de Isis Valverde comparou o diagnóstico de câncer a um labirinto com muitas portas: “Ou você as abre ou permanece ali, naquele corredor estreito e sem volta”.

Ela finalizou a postagem comemorando o crescimento dos cabelos, os quais teve que rapar durante o processo de quimioterapia, momento muito emocionante para ela.

Durante três semanas, a mãe de Isis Valverde vai passar por cerca de 15 sessões de radioterapia, todas no mesmo horário, e prometeu voltar para dividir a realidade do tratamento com os seguidores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rosalba Nable (@rosalbanable)