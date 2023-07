Em nova fase de carreira, Munhoz e Mariano lançam primeiro EP de projeto gravado em São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/07/2023 - 10:55 Compartilhe

Um dos nomes mais falados da música sertaneja, Munhoz & Mariano, se preparam para dar start nos lançamentos ao lado da gravadora Sony Music. O primeiro EP faz parte do grande projeto que foi gravado em São Paulo. Com três músicas inéditas e mais uma regravação, o compilado fica disponível nas plataformas de áudio nesta sexta, 7, à meia noite e o primeiro clipe, da canção foco “Dois Palhaços”, feat com Fred e Fabrício, pode ser conferido ao meio dia no YouTube.

O feat foi composto por Bruno Sucesso e Miguell, e fala sobre duas pessoas que ficavam com a mesma mulher e acabaram descobrindo que ela fazia os dois de palhaço “e os ‘eu te amo’ que ela mandava / só copiava e colava”.

“Estamos animados demais com esse EP que dá início a uma nova fase na carreira de Munhoz & Mariano com essa grande gravadora. A galera vai curtir muito as novas músicas, principalmente o feat com nossos grandes amigos Fred e Fabrício. Fiquem ligados que vem muita coisa boa por aí!”, diz Munhoz.

“Não consigo colocar em palavras a gratidão que estou sentindo por tudo que vem acontecendo em nossas vidas. O lançamento desse álbum vai ser incrível; espero que todos gostem muito. E podem se preparar que está só começando, já estamos com muitos outros projetos em mente”, completa Mariano.

“Ao Vivo em São Paulo” contou com um palco tecnológico, cheio de LED e um balé que acompanhou os cantores em todas as faixas. Gravado no Vibra São Paulo, o projeto contou com as participações especiais de Guilherme & Benuto, João Bosco & Vinicius, Yasmin Santos, Gaab e Fred & Fabrício. Mariano se dedicou na composição de algumas faixas do DVD, enquanto Munhoz assina uma parte da produção musical ao lado de Gabriel Pascoal e Cabrera – famoso produtor musical uruguaio – e a direção de vídeo foi feita por Fernando Trevisan Catatau.

