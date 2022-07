Em nota oficial, São Paulo repudia gestos racistas de torcedor O são-paulino foi filmado fazendo gestos imitando um macaco para a torcida do Fluminense neste domingo (17)

O São Paulo se manifestou publicamente em suas redes sociais sobre a divulgação de um vídeo onde um torcedor do clube faz gestos racistas direcionados a um membro da torcida do Fluminense – com quem jogou na tarde deste domingo (17).

A vítima publicou as imagens em seu Twitter pessoal. No vídeo, é possível ver o são-paulino fazendo gestos preconceituosos imitando um macaco direcionados a ele, que estava junto a torcida visitante.

Ainda é possível reparar que no momento da ação alguns policiais chegaram a ver o ocorrido, mas não foi registrado nenhuma repressão.

– Hoje 17/07/22, fui no Morumbi assistir o jogo com uns amigos e infelizmente fui vítima de racismo pelo um torcedor do São Paulo. Não quero nada com esse vídeo, até porque sei a importância que eu tenho. Mas isso tem que acabar. RACISMO É CRIME E INFELIZMENTE AINDA EXISTE – escreveu em seu perfil.

Veja o registro do torcedor do Fluminense:



Após as denúncias feitas pela vítima, o Tricolor paulista veio à tona e emitiu uma nota oficial de repúdio em suas redes sociais, onde afirmou ser contra qualquer tipo de discriminação e destacou que se coloca à disposição das autoridades para identificar o criminoso.

Veja a nota de repúdio do São Paulo abaixo:

O São Paulo Futebol Clube lamenta as manifestações de racismo contra um torcedor do Fluminense ocorridas na partida desta tarde no Estádio do Morumbi e as repudia com veemência.

O Tricolor reafirma que é contra todo tipo de discriminação, repudia qualquer forma de ofensa de cunho racial e se coloca à disposição das autoridades para apurar os fatos e ajudar a identificar o agressor. O São Paulo Futebol Clube é de todos, e no Morumbi não há espaço para racismo. Racistas não são bem-vindos.

