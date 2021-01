Em nota oficial, Casares condena ataque ao ônibus do São Paulo

O presidente do São Paulo, Julio Casares divulgou uma nota oficial na noite deste sábado (23), para condenar o ataque sofrido pelo ônibus do São Paulo antes do jogo contra o Coritiba, que terminou empatado por 1 a 1, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O mandatário do Tricolor afirmou que estava com a delegação no ônibus quando aconteceu o ocorrido. Ele afirmou que o clube ‘não medirá esforços para para que os autores de tamanha atrocidade sejam responsabilizados’.

Casares ainda afirma que está ‘dando todo suporte necessário a jogadores, membros da comissão técnica e demais funcionários que foram vítimas do ocorrido. A vida e a integridade física de nossos colaboradores não têm preço e é inaceitável que sejam colocadas em risco.’

A Polícia Militar afirmou, em nota, que prendeu 14 suspeitos de terem participado do ataque. As investigações seguem no 14º DP (Pinheiros).

‘O ataque que a delegação do São Paulo Futebol Clube sofreu a caminho do estádio do Morumbi é um ato inadmissível e que jamais deve ser tolerado. Estava com a nossa delegação no ônibus e posso testemunhar que o saldo poderia ter sido ainda pior. Por sorte, ninguém se feriu.

Nossa prioridade neste momento é dar todo suporte necessário a jogadores, membros da comissão técnica e demais funcionários que foram vítimas do ocorrido. A vida e a integridade física de nossos colaboradores não têm preço e é inaceitável que sejam colocadas em risco.

O clube não medirá esforços para que os autores de tamanha atrocidade sejam responsabilizados. Na condição de representante do nosso São Paulo, farei tudo a meu alcance para que casos como esse não se repitam.

Para isso, já determinamos à Câmara Setorial de Segurança, na figura do Doutor Luís Lanfredi, que acompanhe os desdobramentos com afinco e proporcione às autoridades todo o suporte necessário que cabe ao clube.

Reitero que estou à disposição dos nossos funcionários para apoiá-los e protegê-los’.

Julio Casares, Presidente

Ônibus sofreu ataque (Paulo Pinto/saopaulofc.net)

