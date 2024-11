Em nota, KT Gomez nega envolvimento em divulgação de áudio racista de Ana Paula Minerato

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/11/2024 - 15:56 Para compartilhar:

Em nota de esclarecimento divulgada nesta terça-feira, 26, o cantor KT Gomez nega ter qualquer envolvimento na divulgação do áudio em que Ana Paula Minerato proferia ofensas de cunho racista contra a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca.

A gravação, que circula nas redes sociais, teria sido feita durante uma conversa privada da ex-panicat com o cantor KT Gomez, com quem teve um relacionamento. Entre seus comentários estavam: “A empregada, a do cabelo duro. Você gosta de cabelo duro, KT? Eu não sabia que você gosta de mina do cabelo duro”.

O comunicado, publicado no perfil de KT Gomez no Instagram, é assinado pela equipe jurídica do escritório de advocacia Kupper, que representa o cantor. “Em razão das recentes acusações feitas contra nosso cliente, Sr. KT Gomez, esclarecemos que ele nega veementemente qualquer envolvimento na divulgação de um áudio com teor racista, supostamente relacionado à cantora Ananda”, diz o texto.

A nota continua: “As alegações feitas em redes sociais são infundadas e absolutamente desprovidas de provas. Até o momento, não foi apresentada qualquer evidência que vincule nosso cliente à divulgação do referido material. Ressaltamos que a responsabilidade por acusações tão graves deve sempre ser acompanhada de elementos concretos, e não de suposições que possam comprometer a honra de terceiros.”

“Nosso cliente repudia veementemente qualquer manifestação de cunho racista ou preconceituoso. O Sr. KT Gomez sempre pautou sua vida pelo respeito, igualdade e convivência harmônica, valores não apenas que defende, mas pratica cotidianamente. Ele jamais compactuaria com qualquer conduta contrária a esses princípios.”

Os advogados afirmam, ainda, que as medidas judiciais cabíveis estão sendo tomadas “para proteger sua honra e imagem”.

“Confiamos no andamento das investigações e acreditamos que a verdade será devidamente esclarecida. Por fim, reafirmamos o compromisso do Sr. KT Gomez com a verdade e a Justiça, confiando que, com serenidade e respeito ao devido processo legal, que a verdade será esclarecida”, conclui a nota. Leia o texto na íntegra abaixo:

Na segunda-feira, o cantor havia publicado um vídeo no Instagram sobre a repercussão do caso. “Sou contra o racismo e repudio qualquer fala e atitude racista. Não tenho controle sobre terceiros, que isso fique claro. Essa conversa com certeza ainda vai andar e vocês vão ouvir os lados. Agora só resta a paciência e peço desculpa a quem se sentiu ofendido com esse fato”, dizia ele.

O que aconteceu com Ana Paula Minerato?

Após o episódio, Ana Paula foi desligada de seu programa de rádio da Band e demitida da Gaviões da Fiel, escola de samba onde era musa de carnaval.

A Secretaria de Justiça e Cidadania de São Paulo (SJC) vai investigar o caso. A informação foi confirmada pela pasta em nota enviada ao Estadão nesta terça-feira, 26. Leia aqui.

Ana Paula ainda não se pronunciou sobre as acusações.

Na noite de segunda, 25, a mãe da apresentadora, Sylvia Regina Minerato, informou o estado de saúde de Ana Paula após o vazamento dos áudios. “A verdade vai aparecer e faremos justiça”, escreveu.

Sylvia postou nos stories do Instagram uma foto da apresentadora aferindo a pressão. Lia-se: “Sei que todos estão aguardando um pronunciamento, mas minha filha está sem condições de falar qualquer coisa nesse momento”. A postagem, que foi apagada, prometia um pronunciamento da ex-musa na terça: “Internet não é terra sem lei”.