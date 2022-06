Em nota, hospital divulga novas complicações e previsão de alta de Joelma

Leia abaixo a nota na íntegra:





“São Paulo, 09 de junho de 2022 – O Hospital São Luiz Itaim informa que a paciente Joelma da Silva Mendes deu entrada na unidade no último dia 06 para realização de check-up após quatro episódios de Covid-19. Durante os exames, a cantora foi diagnosticada com um quadro de esofagite, gastrite e um edema, complicações possivelmente decorrentes da infecção pelo coronavírus. Durante a internação, houve melhora significativa do quadro de edema. A paciente se recupera bem, com previsão de alta no fim de semana. Por orientação médica, ela deverá permanecer em repouso em casa por 7 dias com alimentação adequada e os cuidados necessários”, diz o comunicado.

Rosto inchado, sequelas da Covid e estética: saiba tudo sobre a internação de Joelma

Nesta semana, a Istoé Gente conversou com o médico Wanderley Cerqueira de Lima, que é neurocirurgião do Hospital Israelita Albert Einstein, que explicou o que é anasarca e edema, forma como são chamados os acúmulos de líquido na região do rosto, diagnóstico de Joelma.

No dia 31 de maio, a assessoria de Joelma afirmou que o inchaço é sequela da Covid. “Ela está em tratamento”, escreveu a equipe da artista, após a loira ter aparecido com o ‘rosto deformado’ durante um show que fez em Parauapebas, no sudeste do Pará.

A IstoÉ conversou com duas dermatologistas, que explicaram mais sobre a reação que Joelma teve no rosto. (clique no link)

Vale ressaltar que a famosa negou que o inchaço esteja relacionado com algum procedimento estético no rosto.