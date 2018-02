Em nota, Flamengo diz que Luso-Brasileiro ficará fechado por tempo indeterminado

A diretoria do Flamengo informou que o estádio Luso-Brasileiro, apelidado de Ilha do Urubu, permanecerá interditado por tempo indeterminado para o conserto das duas torres de iluminação, que caíram na última quinta-feira.

Por meio de comunicado oficial, o clube informou que pretende fazer os reparos no menor tempo possível e que prestará contas de todo o ocorrido. “Ainda não é possível afirmar quando o estádio estará novamente liberado para os jogos”, informou.

“O Flamengo reitera que está, junto com seus parceiros, envidando todos os esforços para uma solução no menor prazo possível e que garanta segurança e conforto a todos os frequentadores da Ilha do Urubu”, prosseguiu.

O clube disse também ter acionado as empresas envolvidas na instalação e manutenção dos equipamentos assim que soube do incidente. Na sexta-feira, houve uma notificação formal para que tomassem as providências para reparação dos prejuízos causados.

O Flamengo, ainda segundo a nota, contratou um perito independente, para colaborar com o laudo técnico. O clube também fez questão de afirmar que se preocupou com os “mínimos detalhes no tocante à segurança”.

E justificou: “Para o projeto das fundações das torres foram efetuadas sondagens profundas no solo local, bem como todas as obras realizadas detinham a devida ART – Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/RJ.”

As torres de energia que desabaram ficam entre as arquibancadas dos setores Oeste e Norte e Oeste e Sul. Elas caíram após forte temporal que atingiu o Rio de Janeiro na última quinta-feira. Ninguém se feriu.

As reformas no estádio foram realizadas pelo Consórcio Rohr-Fast. O custo total da obra chegou a R$ 18 milhões. “O Flamengo assume o compromisso de trazer a público o resultado da perícia assim que a mesma for concluída.”