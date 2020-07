Em nota, Ferj diz que foi surpreendida com rescisão da Globo Entidade ainda citou na nota oficial que os clubes não devem transmitir seus jogos

Nesta quinta-feira, a Ferj divulgou uma nota oficial e afirmou que foi surpreendida com a rescisão de contrato por parte da Globo para a transmissão do Campeonato Carioca.

A entidade ainda citou que os clubes “signatários do contrato, no momento e mesmo como mandantes, não devem exercer o direito de transmitir suas partidas até posterior decisão”.

Confira a nota na íntegra:

– A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro foi surpreendida, nesta data, com a notificação da TV Globo sobre a rescisão de contrato dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca e ainda com a informação, no documento, de que a emissora garante o pagamento integral da cota de 2020. Assim sendo, a FERJ apresentará a contra notificação e entende que os clubes signatários do contrato, no momento e mesmo como mandantes, não devem exercer o direito de transmitir suas partidas até posterior decisão – comunicou a Ferj em nota oficial.

Veja também