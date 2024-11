Em nota, Fazenda diz que quadro fiscal foi apresentado e compreendido em reunião

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/11/2024 - 20:10 Para compartilhar:

A assessoria do Ministério da Fazenda informou nesta segunda, 4, que o quadro fiscal do País e as propostas em discussão pela equipe econômica foram apresentadas e compreendidas na reunião desta segunda-feira, 4, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros. De acordo com a nota divulgada à imprensa, outros ministérios serão convocados amanhã, 5, pela Casa Civil para participar do debate, sem detalhar quais.

“O Ministério da Fazenda informa que na reunião desta segunda-feira (4), o quadro fiscal do País foi apresentado e compreendido, assim como as propostas em discussão. Nesta terça (5), outros ministérios serão chamados pela Casa Civil para que também possam opinar e contribuir no âmbito das mesmas informações”, diz a Fazenda em nota.

A reunião de hoje, convocada em meio à expectativa do anúncio do pacote de contenção de gastos, terminou sem declaração à imprensa. O encontro começou às 15h30 e terminou por volta das 18h45. Participaram, além de Lula, os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil), Simone Tebet (Planejamento), Esther Dweck (Gestão), Nísia Trindade (Saúde), Luiz Marinho (Trabalho) e Camilo Santana (Educação). Também estiveram no encontro o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan; o secretário de Política Econômica, Guilherme Mello; e a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior.