Em nota, Datena garante que vai continuar na disputa para Prefeitura de SP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/09/2024 - 11:08 Para compartilhar:

Em nota enviada por sua assessoria de imprensa, o candidato José Luiz Datena (PSDB) garantiu que vai continuar na disputa para a Prefeitura de São Paulo. “Continuarei a disputa pela prefeitura de São Paulo para realizar meu sonho de fazer de São Paulo uma cidade melhor, que ofereça uma vida digna aos que mais precisam”, afirmou.

Apesar da afirmativa, o candidato a prefeito de São Paulo pelo PSDB cancelou a participação na sabatina do Estadão prevista para ocorrer a partir das 10h30 desta segunda-feira, 16. A assessoria de imprensa do apresentador disse que “em razão dos acontecimentos de ontem (domingo), o candidato achou melhor não ter atividades nesta manhã”.

No domingo, 15, durante debate na TV Cultura, Datena agrediu com uma cadeira o adversário Pablo Marçal (PRTB). O ocorrido foi o ápice de uma série de provocações entre os dois candidatos, em que Marçal o chamou de “arregão”, acusou de “não ser homem” para dar um tapa em seu rosto no último debate e relembrou a acusação de assédio sexual sofrida pelo apresentador em 2019.

“Errei, mas de forma alguma me arrependo. Preferia, sinceramente, que o episódio não tivesse ocorrido. Mas, fossem as mesmas as circunstâncias, não deixaria de repetir o gesto, resposta extrema a um histórico de agressões perpetradas a mim e a muitos outros por meu adversário”, diz o candidato em nota. “Pablo Marçal demonstrou, em todas as situações a que teve oportunidade, sua falta de caráter. Demonstrou, ainda, que é uma ameaça à cidade de São Paulo. Será detido no voto.”

Datena diz que as acusações que Marçal fez a ele são absolutamente falsas e que feriram sua honra. Ele ainda ressalta que espera ter “lavado a alma” de milhões de pessoas com a atitude. “Eu sou um cara de verdade e, com um gesto extremo, porém humano, expressei minha real indignação.”