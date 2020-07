Em nome da arte

Em mais uma live do Memorial da América Latina, nesta sexta, 17, a convidada será a artista plástica Maria Bonomi. No projeto Sexta Latina, que é transmitido, a partir das 19h, pelo Instagram da instituição, a artista, gravadora, pintora, escultura, cenógrafa e figurinista conversa sobre seu trabalho, em entrevista a Luciana Latarini Ginezi, diretora do Centro Brasileiro de Estudos da América Latina.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

