Em noite inspirada de Neymar, Brasil vence Peru de virada pelas Eliminatórias

O Brasil venceu de virada o Peru por 4 a 2 nesta terça-feira, em Quito, pela segunda rodada das Eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2022.

Os donos da casa abriram o placar logo aos 5 minutos, com o meia Carrillo, e ampliaram na segunda etapa com o volante Tapia (58).

Balançaram as redes para os brasileiros os atacantes Neymar (27 e 82, ambos de pênalti, e 90 + 3) e Richarlison (64).

Com os três gols marcados nesta noite, Neymar ultrapassou Ronaldo Fenômeno, que tem 62, e se tornou o segundo maior artilheiro da seleção, com 64 gols, atrás apenas de Pelé (77), segundo a Fifa.

Por conta deste resultado, a equipe brasileira chega aos mesmos 6 pontos que a Argentina, mas lidera a classificação do torneio classificatório para o Mundial do Catar pelo saldo de gols, enquanto os peruanos seguem com 1.

As duas equipes voltam a entrar em campo pelas Eliminatórias no dia 12 de novembro, com os brasileiros recebendo a Venezuela e a equipe peruana viajando para enfrentar o Chile.

– Noite histórica para Neymar –

O que terminou com festa e marca história, começou com susto para o Brasil. Os donos da casa abriram o placar aos 5 minutos, quando Carrillo pegou uma sobra na entrada da área e emendou de primeira sem chances de defesa para Weverton.

Para piorar o cenário, na sequência, o zagueiro Marquinhos sentiu uma lesão durante uma dividida e teve que ser substituído por Rodrigo caio, com 11 minutos de jogo.

Depois de bom lance com o atacante Firmino, com direito a bela defesa do goleiro Gallese, os visitantes empataram em pênalti em Neymar, que foi puxado pela camisa dentro da área peruana. O craque foi para cobrança e converteu o seu primeiro da noite (aos 27).

Pouco depois, o próprio jogador do PSG poderia ter ampliado, num chutão da zaga adversária que explodiu em seu corpo e foi parar dentro do gol. Mas o árbitro não validou por impedimento de Richarlison na origem da jogada.

Na segunda etapa, novamente os peruanos ficaram na frente. Tapia mandou uma bomba de fora da área, que acabou desviando em Rodrigo Caio, enganando Weverton (58).

O novo empate brasileiro chegou em menos de seis minutos, após cobrança de escanteio efetuada por Neymar, em que Firmino tocou na bola de cabelça, sobrando livre para Richarlison ter apenas o trabalho de empurrar (64).

Após o gol, Tite promoveu várias substituições, colocando em campo o atacante Everton Cebolinha, no lugar de Firmino, o meia Everton Ribeiro, para a saída de Philippe Coutinho, e o lateral Alex Telles, na vaga de Renan Lodi.

Os visitantes seguiram dominando as ações ofensivas e numa deles surgiu o segundo pênalti convertido por Neymar. O atacante entrava na área para tentar alcançar cruzamento de Everton quando foi derrubado. Na cobrança, bola rasteira no canto direito do goleiro e mais um gol para a conta do craque.

Mesmo com a virada alcançada, o Brasil permaneceu ofensivo. Everton deu um passe perfeito para Everton Ribeiro, que dentro da área peruana, tirou do goleiro, mas a bola bateu na trave. No rebote, surgiu Neymar para fechar a vitória marcando seu terceiro gol nesta noite, que o deixa como segundo artilheiro da história da Seleção.

cm/fj/ma/lca

