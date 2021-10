Em noite inspirada de Diogo Silva, Vila Nova empata com CRB Mesmo no zero, equipe alagoana segue próxima do G-4; com 50 pontos, time está empatado com Avaí, primeiro na zona de classificação

O Vila Nova encarou o CRB na noite desta segunda-feira, 18, no Estádio OBA, em Goiânia. Abrindo os confrontos da 31ª rodada do Brasileirão Série B, a equipe goiana pressionou os alagoanos a todo momento. Mesmo com um a mais em campo, o Colorado parou no goleiro Diogo Silva e não conseguiu tirar o zero do placar.

PRESSÃO DO VILA!



Abrindo a 31ª rodada da Série B, o Vila Nova foi em busca de abrir o placar. Logo aos 5, a equipe mandante já teve uma boa chance. Na jogada, Alesson finalizou de longe e mandou à direita da meta do CRB.

MAIS UMA CHANCE!

Enquanto os visitantes ficavam totalmente fechados e trocando passes no campo de defesa, o Vila continuou tentando balançar as redes. Aos 10, a equipe aproveitou uma saída de bola errada, e Arthur Rezende bateu cruzado, de fora da área. A bola passou próximo à trave de Diogo Silva. Quatro minutos depois, o meia cobrou uma falta direto, mandando mais uma vez perto.

QUASE, QUASE!



O Colorado seguiu pressionando. No entanto, acabou cedendo espaço, e o CRB, enfim, chegou à uma boa chance aos 17. De fora da área, Diego Torres finalizou, mas Georgemy defendeu.

UH!!!!!



Os anfitriões recuperaram a intensidade e voltaram a assustar o goleiro Diogo Silva. Aos 27, Alesson fez uma boa jogada dentro da área, mandando para o meia. Na linha da pequena área, Kelvin, que estava livre, chutou para fora.

MARTHÃ!

Os alagoanos voltaram a finalizar e quase chegaram com Marthã. Aos 35, Diego Torres cobrou escanteio, e o volante subiu livre, mas mandou por cima do gol. O jogador protagonizou outras cenas que levaram os torcedores colorados à loucura. Aos 37, Marthã cometeu falta em Alesson, recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

QUE JOGADA!

Tentando aproveitar da vantagem numérica, o Vila Nova voltou a ter chances de perigo. Aos 41, Pedro Bambu recebeu um cruzamento e cabeceou. Contudo, parou no goleiro Diogo Silva, que fez grande defesa.

RESPOSTA!



O CRB não demorou para responder à altura. Encerrando a primeira etapa, a equipe apareceu, aos 44, com Pablo Dyego. O atacante recebeu de Jajá e bateu cruzado. A bola, porém, bateu em Rafael Donato e sai, passando perto do gol.







QUE PRESSÃO!



O Vila retornou para a partida com ainda maior pressão. A equipe, querendo sair na frente do placar, apareceu em duas chances no início. Aos 10, Clayton mandou uma bomba de fora da área, mas Diogo Silva defendeu. Na sequência, Tiago Real exigiu mais uma intervenção do goleiro do CRB.

QUASE!



A intensidade colorada se manteve, e o Tigre apareceu aos 13. Na jogada, Arthur Rezende cruzou na cabeça de Rafael Silva, que finalizou no canto direito de Diogo Silva. Goleiro do time alagoano fez mais uma boa defesa.

BUSCANDO O GOL…



Os donos da casa seguiram com a grande pressão e quase marcaram aos 21. Arthur Rezende chutou, mandando uma bomba de fora da área. Novamente, Diogo Silva ficou com a bola. Na sequência, Alesson, de fora, acertou a trave.

ATAQUE X DEFESA!

Com vantagem numérica, o Vila Nova continuou parando no goleiro visitante. Enquanto isso, o CRB sequer apareceu na área do ataque do time colorado. Com isso, os alagoanos sofreram em mais uma das boas chegadas do Tigre. Aos 32, Pedro Júnior cruzou, e Caetano tirou de cabeça. Rafael Silva apareceu e bateu, mas mandou por cima do gol.

QUE PERIGO!



O Vila Nova apareceu aos 36. Depois de um cruzamento de Willian Formiga, Diego Tavares desviou. Gum apareceu para impedir a finalização de Pedro Júnior. Três minutos depois, Dudu cruzou, e Rafael Silva cabeceou. A bola tirou tinta da trave.

QUASE!!!!!!



As chances continuaram aparecendo para o Colorado. Aos 47, Diego Tavares bateu cruzado, mas a bola apenas passou pelo goleiro do CRB. Na sequência, Dudu apareceu e, quando ia finalizar, Gum cortou. Sem outras chances, duelo encerrou no 0 a 0.

FICHA TÉCNICA

Vila Nova 0 x 0 CRB

Local: OBA, em Goiânia (GO)

Data e hora: 18/10/2021 – às 20h (de Brasília)

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistentes: Edevan de Oliveira Pereira (BA) e Jucimar dos Santos Dias (BA)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Moacir, Arthur Rezende e Alesson (Vila Nova); Wesley e Pablo Dyego (CRB)

Cartões vermelhos: Marthã (CRB)

Gols: –

VILA NOVA (Técnico: Higo Magalhães)



Georgemy; Moacir (Tiago Real, aos 0’/2ºT), Renato Silveira, Rafael Donato e Willian Formiga (Bruno Collaço, aos 39’/2ºT); Pedro Bambu, Dudu e Arthur Rezende (Pedro Júnior, aos 29’/2ºT); Kelvin (Diego Tavares, aos 0’/2ºT), Clayton (Rafael Silva, aos 12’/2ºT) e Alesson.

CRB (Técnico: Allan Aal)



Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Caetano e Guilherme Romão; Marthã, Wesley (Jean Patrick, aos 0’/2ºT) e Diego Torres (Claudinei, aos 0’/2ºT); Pablo Dyego (Ewerton Páscoa, aos 44’/2ºT), Nicolas Careca (Júnior Brandão, aos 26’/2ºT) e Jajá (Celsinho, aos 33’/2ºT).

