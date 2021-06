Em noite histórica, nordestinos retrucam locutor e reforçam orgulho ao despacharem eixo Sudeste Na internet, os nordestinos não 'perdoaram' o locutor palmeirense que minimizou o futebol do Nordeste

A noite desta quarta-feira ficará marcada no imaginário do torcedor nordestino por bastante tempo. Com a classificação histórica para as oitavas da Copa do Brasil, CRB e Juazeirense se unem a clubes do Nordeste que vêm fazendo bonito nesta temporada. Nesse sentido, em resposta ao locutor que classificou o futebol da região como “lixo”, os nordestinos se uniram e dominaram as redes sociais demonstrando o orgulho por seus times.

Assim que declarou sua opinião, o radialista Domenico Gatto recebeu uma enxurrada de críticas. Nesta quarta-feira, os nordestinos invadiram as redes sociais relembrando a fala do jornalista e o cutucando por estar na transmissão da eliminação alviverde diante do CRB.

E parabéns para aquele panaca que criticou o futebol do Nordeste e motivou o CRB contra o Palmeiras. A arrogância se paga. — Gabriel Vaquer (@bielvaquer) June 10, 2021

“Os times nordestinos são uns lixos”

Crb (Alagoas) e Juazeirense (Bahia) eliminaram Cruzeiro e Palmeiras na Copa do Brasil.

O nordeste merece respeito! pic.twitter.com/IYVkm2pe1e — Ícaro Análises (@10icarocaldas) June 10, 2021

Informação: o cara que falou mal da Copa do Nordeste é palmeirense, trabalhou na transmissão do jogo de hoje e viu seu time ser eliminado pro CRB, um time nordestino. — Matheus Henrique (@matheus_sports_) June 10, 2021

“O FUTEBOL DO NORDESTE É UM LIXO” Foi o que este homem disse! 2 dias depois, o CRB elimina o seu time do coração (Palmeiras) na Copa do Brasil! pic.twitter.com/736gRU6lfL — TETRA DO NORDESTE (@baheazuero) June 10, 2021

