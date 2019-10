Em noite dos artilheiros, Sport vira sobre Paraná e encosta no líder Bragantino

Com gols dos artilheiros Hernane Brocador e Guilherme, o Sport deu mais um passo rumo à elite do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira ao vencer o Paraná, por 2 a 1, de virada, na Ilha do Retiro, no Recife, pela 31ª rodada da Série B. Juntos, os dois marcaram 27 dos 44 gols do Sport no campeonato. E eles estão disputando diretamente a artilharia. Hernane Brocador tem 14 e Guilherme 13.

Ao encerrar um jejum de dois jogos sem vitórias, o vice-líder Sport chegou aos 56 pontos e diminuiu apenas para três a vantagem do líder Bragantino, com 59, que ainda entra em campo nesta rodada. Já o Paraná estacionou nos 44 e, em sétimo lugar, ficou ainda mais distante da disputa pelo acesso.

Em campanha de conscientização, os jogadores do Sport entraram em campo com os nomes das praias que foram atingidas pelo óleo derramado no mar nordestino.

O primeiro tempo na Ilha do Retiro pareceu um treino de ataque contra defesa. Se não fosse o goleiro Thiago Rodrigues, que fez duas grandes intervenções, o Sport era para ter ido para o intervalo na frente do placar. O Paraná ainda contou com a sorte quando a finalização de Leandrinho passou pelo camisa 1, mas explodiu na trave.

O panorama do jogo não mudou depois do intervalo, tanto que Thiago Rodrigues evitou duas vezes o gol de Leandrinho. No entanto, o que ninguém esperava aconteceu aos 28 minutos. Matheus Anjos cobrou escanteio e Fabrício, de cabeça, colocou o Paraná na frente do placar.

Quando alguns torcedores começavam a mostrar insatisfação, Hernane Brocador acertou um lindo chute de fora da área e deixou tudo igual aos 35 minutos. A virada veio seis minutos depois. Hernane chutou, Thiago Rodrigues espalmou e Guilherme aproveitou o rebote.

O Sport volta a campo na próxima quinta-feira, contra o Guarani, às 19h15, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Na segunda, o Paraná recebe o Londrina, às 20 horas, na Vila Capanema, em Curitiba. Os jogos são válidos pela 32ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

SPORT 2 x 1 PARANÁ

SPORT – Luan Polli; Norberto (Elton), Rafael Thyere (Cleberson), Adryelson e Sander; Willian Farias, Charles e Leandrinho (Pedro Carmona); Hyuri, Guilherme e Hernane Brocador. Técnico: Guto Ferreira.

PARANÁ – Thiago Rodrigues; Rodolfo, Leandro Almeida (Léo Príncipe) e Fabrício; Éder Sciola, Fernando Neto, Jhemerson (Luiz Otávio) e Guilherme Santos; Alesson, Jenison (Matheus Anjos) e Judivan. Técnico: Matheus Costa.

GOLS – Fabrício, aos 28, Hernane, aos 35, e Guilherme, aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES).

CARTÕES AMARELOS – Guilherme (Sport); Léo Príncipe, Rafael Furtado, Fabrício e Leandro Almeida (Paraná).

RENDA – R$ 294.216,00.

PÚBLICO – 14.719 pagantes.

LOCAL – Ilha do Retiro, em Recife (PE).