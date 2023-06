Em noite de visitantes, Amazonas bate o Náutico e segue líder da Série C

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/06/2023 - 0:30 Compartilhe

Dois jogos encerraram a desmembrada 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A noite desta quarta-feira foi dos visitantes, com o América-RN superando o CSA, em Alagoas, pelo placar de 1 a 0. O mesmo resultado do líder Amazonas, que venceu o Náutico no Estádio dos Aflitos, também pelo placar mínimo.

Com a vitória, o Amazonas segue na ponta da tabela, com 21 pontos, seguido pelo novo vice-líder Operário-PR, com 18. São Bernardo-SP e Botafogo-PB, ambos com 17, aparecem em terceiro e quarto lugares, respectivamente. O São José-RS, com 16, é o quinto, enquanto Volta Redonda-RJ, Náutico-PE e Confiança-SE, todos com 15, fecham o grupo dos oito primeiros.

Atuando fora de casa, o Amazonas venceu o Náutico nos Aflitos, graças ao seu artilheiro Sassá, que chegou a 12 gols na competição. O gol foi anotado aos 41 minutos do primeiro tempo, com o artilheiro mostrando oportunismo ao completar o cruzamento de DG. O gol também faz jus à lei do ex, uma vez que o atacante passou pelo time pernambucano em 2014.

No outro jogo da noite, o América-RN venceu o CSA no estádio Rei Pelé e ganhou um respiro na luta contra o rebaixamento. O gol de cabeça de Jean Pierre na segunda etapa fez o time Potiguar saltar quatro posições, saindo da zona de rebaixamento e ocupando a 15ª colocação, com 12 pontos. O CSA, por sua vez, perdeu a chance de entrar no G-8, caindo para o 12º lugar, com 13 pontos.

A 11ª rodada tem início às 16h do sábado, com São Bernardo e Botafogo-PB medindo forças no estádio 1º de Maio, no ABC Paulista, e o Confiança e Ypiranga duelando no Batistão, em Aracaju (SE).

