Em noite de karaokê, William Bonner solta a voz e canta Frank Sinatra; veja vídeo

William Bonner mostrou que, além de ser um ótimo jornalista, também é um bom cantor. Na noite do último domingo (10), ele curtiu um karaokê ao lado da família e soltou a voz ao cantar as músicas de Frank Sinatra. Nos Stories do Instagram, Natasha Dantas, mulher do âncora do “Jornal Nacional”, postou um vídeo dele no momento de lazer.

Anteriormente, Natasha postou uma das enteadas, Bia Bonemer, cantando Medo Bobo da dupla sertaneja Maiara e Maraísa.

Na semana passada, Bonner falou sobre sua especulada aposentadoria. Ao responder uma série de perguntas no Instagram oficial do “Jornal Nacional”, da TV Globo, ele revelou que já está pensando em deixar a bancada do principal noticiário da emissora.

Assista ao vídeo:

