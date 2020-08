Em noite de grandes combates, Lewis derrota Oleynik por nocaute técnico na luta principal do UFC Vegas 6 Único brasileiro em ação, Wellington Turman acabou nocauteado no card preliminar em Las Vegas (EUA); confira os resultados completos e tudo o que rolou no evento

Fazendo valer o seu grande poder de nocaute, Derrick Lewis foi o nome do UFC Fight Night 174, realizado na noite deste sábado (8), em Las Vegas (EUA). Escalado para a luta principal contra o russo Alexey Oleynik, o peso-pesado americano resistiu a um difícil primeiro round e, com 21s do segundo assalto, despachou Oleynik por nocaute técnico.

No co-main event, após três anos sem vencer, o ex-campeão Chris Weidman derrotou Omari Akhmedov por decisão unânime dos jurados. Ainda no card principal, Darren Stewart e Beneil Dariush anotaram triunfos importantes – por finalização e nocaute, respectivamente.

Lewis resiste bem e nocauteia Oleynik



Contrariando as expectativas, Derrick Lewis começou o combate contra Alexey Oleynik – um especialista na luta agarrada – derrubando o russo e trabalhando no ground and pound. Não demorou muito, porém, para Alexey raspar “Black Beast” e soltar seu arsenal de finalizações. Coube ao americano resistir.

Na volta para o segundo assalto, Lewis arriscou uma joelhada voadora e, na sequência, acertou um potente cruzado de direita que desnorteou Oleynik. Sentindo o bom momento, Derrick castigou o peso-pesado da ATT até a interrupção do árbitro Herb Dean, aos 21 segundos. Foi o terceiro triunfo seguido do “Black Beast”, enquanto Oleynik voltou a perder após vitória contra o brasileiro Fabrício Werdum na “ilha da luta”.

Weidman volta à coluna das vitórias



Ainda não foi aquele Chris Weidman que destronou Anderson Silva e reinou na divisão dos médios do UFC, mas o ex-campeão deu sinais de que está de volta. Diante de Omari Akhmedov no co-main event, Weidman mostrou o que tem de melhor e na base da luta agarrada venceu o russo por decisão unânime.

O primeiro assalto teve domínio do americano sobre Akhmedov, que igualou as ações em seguida. No terceiro e último round, com ambos visivelmente cansados, Weidman conseguiu a queda e, por cima, não deixou o russo respirar. Sem ganhar uma luta desde 2017, o “All-American” voltou a vencer.

Dariush nocauteia e inglês finaliza



Abrindo o card principal, Beneil Dariush já vinha machucando o americano Scott Holtzman, até que um golpe rodado do iraniano definiu a luta após cerca de 4 minutos. Holtzman caiu praticamente apagado, e Dariush nem precisou acertar mais nenhum soco para somar seu quinto triunfo seguido no peso leve.

Pela divisão dos médios, Darren Stewart surpreendeu e, enquanto os fãs esperavam um nocaute na luta, finalizou Maki Pitolo com uma justa guilhotina no primeiro round. Depois de derrubar Piloto, o inglês não teve dificuldades para ajustar a posição e, desta forma, anotar mais uma vitória, sua 12ª.

Turman é nocauteado por americano



Único brasileiro em ação no UFC Vegas 6, Wellington Turman teve pela frente o americano Andrew Sanchez em disputa na divisão dos médios. E o duelo iniciou equilibrado, com Sanchez pressionando Turman contra a grande, enquanto o brasileiro se defendia e tentava contragolpear o rival.

Depois de alguns segundos, os dois lutadores se desvencilharam e foram para o centro do octógono, começando um show de trocação. No “fogo cruzado”, porém, quem levou a melhor foi o americano, que com uma bomba de direita na têmpora, nocauteou Turman na reta final do primeiro round. Com o resultado, Wellington voltou a perder após bater o compatriota Markus Maluko, em novembro de 2019.

Mais destaques do card preliminar



Além do bom triunfo de Sanchez sobre o brasileiro Wellington, o card preliminar do UFC Vegas 6 reservou outros bons momentos, como as atuações de gala de Nasrat Haqparast e Youssef Zalal, que derrotaram Alexander Muñoz e Peter Barrett, respectivamente, por decisão unânime dos jurados.

Gavin Tucker, por sua vez, despachou Justin Jaynes com um mata-leão no terceiro assalto, após passar quase todo o duelo em busca da finalização. Em boa fase, o canadense somou sua terceira vitória em quatro lutas no Ultimate. Já Kevin Holland e Joaquin Buckley fizeram um confronto pautado na trocação, que terminou com nocaute avassalador de Holland, colocando o protetor bucal do adversário para voar.

Fechando o card preliminar em grande estilo, Tim Means derrotou Laureano Staropoli por unanimidade após três rounds agitados. O argentino da equipe Chute Boxe Diego Lima até começou melhor, mas no decorrer do duelo, viu Means usar sua experiência para virar a luta, saindo vencedor via triplo 29 x 28.

RESULTADOS COMPLETOS:

UFC Fight Night 174

UFC Apex, em Las Vegas (EUA)

Sábado, 8 de agosto de 2020

Card principal

Derrick Lewis derrotou Alexey Oleynik por nocaute técnico no 2R

Chris Weidman derrotou Omari Akhmedov por decisão unânime dos jurados

Darren Stewart finalizou Maki Pitolo com uma guilhotina no 1R

Yana Kunitskaya derrotou Julija Stoliarenko por decisão unânime dos jurados

Beneil Dariush derrotou Scott Holtzman por nocaute técnico no 1R

Card preliminar

Tim Means derrotou Laureano Staropoli por decisão unânime dos jurados

Kevin Holland derrotou Joaquin Buckley por nocaute técnico no 3R

Nasrat Haqparast derrotou Alexander Muñoz por decisão unânime dos jurados

Andrew Sanchez derrotou Wellington Turman por nocaute no 1R

Gavin Tucker finalizou Justin Jaynes com um mata-leão no 3R

Youssef Zalal derrotou Peter Barrett por decisão unânime dos jurados

Irwin Rivera derrotou Ali Alqaisi por decisão dividida dos jurados

