Em noite de golaços, Ceará vence o Corinthians de virada pelo Brasileiro

Só valia golaço na noite deste sábado (16), no estádio do Castelão, em Fortaleza. Ceará e Corinthians fizeram uma partida de pinturas, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão até saiu na frente, mas o Vozão virou ainda no primeiro tempo e fechou o confronto vencendo por 3 a 1. Róger Guedes abriu o placar para equipe corintiana, enquanto Bruno Pacheco, Vina e Cléber foram às redes pelo time nordestino.

Com o resultado, o Corinthians perdeu a chance de terminar o fim de semana como líder, ultrapassando o Palmeiras, que só joga na segunda-feira (18). Agora o Timão pode encerrar a rodada na quarta posição, caso Atlético-MG e Fluminense vençam Botafogo e São Paulo, respectivamente, neste domingo (17). Já o Vozão está em 13º lugar, com 21 pontos.

SEM CÁSSIO

Com dores na região lombar, o goleiro corintiano foi vetado da partida. O jogo seria histórico para ele, que vestiria a camisa corintiana pela 602ª vez, se tornando o arqueiro com mais jogos pelo clube.

Cássio até viajou com a delegação para Fortaleza, mas o problema físico o tirou da partida.

GOL RELÂMPAGO DO TIMÃO

Logo aos três minutos de partida, o Corinthians abriu o placar com um golaço de Róger Guedes. O atacante recebeu bola rente a linha lateral, do lado esquerdo, encarou a marcação do zagueiro Messias, trouxe para dentro e encheu o pé no ângulo direito do goleiro João Ricardo.

O Timão voltou a ter um atleta indo às redes após seis jogos – a vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, no último fim de semana, foi com um gol contra o do lateral flameguista Rodinei.

Em relação a Guedes, o jogador voltou a marcar após oito partidas. Ele é o artilheiro corintiano na temporada, com nove gols.

DU PRA FORA

Aos nove minutos, o Timão teve a chance de ampliar o placar, novamente em um lance construído por Róger Guedes, que arrancou em velocidade e deu para Du Queiroz na direita. O meia, no entanto, pegou embaixo e mandou a bola para fora.

Vina e Cléber marcaram na vitória (Divulgação/Ceará)

TEM GOLAÇO NO CEARÁ TAMBÉM

O jogo no Castelão era bastante movimentado, mas sem grandes chances claras de gol. Aos poucos, o Ceará foi crescendo no campo de ataque corintiano, mas sem levar perigo. No entanto, quando o Vozão chegou ao gol do Timão foi com estilo. Aos 27 minutos, um escanteio foi cobrado pelo lado direito, a zaga do Corinthians afastou e a bola voltou na entrada da grande área, pela esquerda, com Bruno Pacheco, que pegou de primeira, de sem pulo, e mandou no ângulo canhoto do goleiro Matheus Donelli para empatar o confronto.

SÓ VALE GOLAÇO

Cinco minutos depois empatar o jogo com um golaço, o Cerá virou com outro. Dessa vez o autor da pintura foi Vina, que aproveitou um cruzamento de Mendoza cortado por Bruno Méndez e que voltou para o meia cearense de frente para a área. Ele acabou colocando na gaveta direita de Matheus Donelli.

QUASE O TERCEIRO DO VOZÃO

O Ceará se empolgou com os dois golaços e foi para cima. Aos 36 minutos, Cléber dominou e finalizou para a defesa de Matheus Donelli, após um chute cruzado do lateral-direito Nino Paraíba.

CEARÁ VOLTA EM CIMA

Assim como havia terminado o primeiro tempo, o Ceará voltou para o segundo tempo em cima, mesmo com as duas alterações do Timão, que promoveu as entradas de Roni e Lucas Piton no lugar de Cantillo e Adson.

Logo aos três minutos da etapa final, Mendonza serviu Lima, que finalizou para a defesa do goleiro Matheus Donelli.

RONI TENTA O EMPATE

Com somente duas finalizações no primeiro tempo, o Timão voltou a finalizar aos seis minutos da etapa final, com Roni, que entrou no intervalo. O meia ganhou a bola no meio, foi levando e arriscou. A bola foi no meio do gol, para a defesa do goleiro João Ricardo sem muita dificuldade.

BOLA NA TRAVE NÃO ALTERA O PLACAR

A melhor oportunidade para o Corinthians empatar o jogo aconteceu aos 19 minutos do segundo tempo, novamente Roni. A jogada começou em um bom momento de Giovane, que entrou no decorrer da etapa final. O atacante apareceu livre e cruzou por baixo para o camisa 29 fechar na pequena área e acertar a trave superior da meta cearense.

CLÉBER MATA A PARTIDA

Aos 30 minutos do segundo tempo, o Vozão matou o jogo com Cléber, que recebeu ótimo passe em profundidade de Vina, passou com facilidade por trás de Raul Gustavo e encheu o pé para marcar o terceiro do time cearense, para liquidar a fatura.

TIMÃO ATÉ TENTOU REAGIR

Assim que sofreu o terceiro gol, o Corinthians ainda tentou reagir, mas sem força. E novamente quem criou a chance foi Roni, que cabeceou por cima do gol após um passe de Giovane para o meio da área.

CEARÁ 3 X 1 CORINTHIANS

CAMPEONATO BRASILEIRO – 17ª RODADA

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Data e hora: 16 de julho de 2022, às 21h

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA/RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

Árbitro de vídeo: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Público/renda: –

Cartões amarelos: Cléber (Ceará) e Giovane (Corinthians)

Cartões vermelhos:

GOLS: 0-1 Róger Guedes (3’/1T); 1-1 Bruno Pacheco (27’/1T); 2-1 Vina (32’/1T); 3-1 Cléber (30’/2T)

CEARÁ: João Ricardo; Nino Paraíba (Michel, 38’/2T), Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Richard, Richardson (Rodrigo Lindoso, 8’/2T) e Vina; Lima (Fernando Sobral, 38’/2T), Cléber (Zé Roberto, 38’/2T) e Steven Mendoza (Dentinho, 45’/2T). Técnico: Marquinhos Santos

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Bruno Méndez (Rafael Ramos, 11’/2T), Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos (Giovane, 11’/2T); Cantillo (Roni, intervalo), Du Queiroz e Giuliano (Xavier, 38’/2T); Adson (Lucas Piton, intervalo), Róger Guedes e Gustavo Mosquito. Técnico: Filipe Almeida.

