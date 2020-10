Em noite de estreias, Vasco busca encerrar um jejum de 10 anos sem vencer o Corinthians Sem vencer há 8 partidas na temporada, Gigante da Colina promoverá as estreias do técnico português Ricardo Sá Pinto e do meio-campista argentino Leonardo Gil

Em meio à crise e a proximidade da zona de rebaixamento, o Vasco recebe o Corinthians nesta quarta, às 21h30, em São Januário. O duelo será marcado por várias estreias em ambos os times. Do lado Cruz-Maltino, o técnico português Ricardo Sá Pinto e o meio-campista argentino Leonardo Gil. No Timão, por sua vez, um velho conhecido da torcida poderá estar em campo: o lateral esquerdo Fábio Santos.

Sem vencer há 8 partidas na temporada, a equipe terá o seu primeiro teste sob o comando do novo treinador, que cobrou bastante do grupo mais intensidade nos treinamentos. Por outro lado, ele terá que quebrar um longo jejum logo em sua estreia. O Gigante da Colina não vence o time paulista desde 13 de outubro de 2010, quando fez 2 a 0, com gols de Zé Roberto e Éder Luís, também em São Januário.

Adepto ao 4-2-3-1, motivador e bastante participativo à beira do campo, o comandante teve pouco tempo para trabalhar. No entanto, já buscou reestabelecer a confiança do elenco e a energia de competitividade que foi perdida nas últimas partidas.

– A energia com que o Mister (Ricardo Sá Pinto) chegou é impressionante. Pode ter certeza que contagiou a todos essa vontade de fazer bem feito e desenvolver um grande trabalho. Tenho certeza que nós teremos uma reação positiva, com vitórias – disse Alexandre Grasseli.

Resta saber como o grupo irá se comportar e quais as primeiras mudanças na postura do time em campo neste primeiro jogo. Nos treinamentos, a diferença já é significativa, com trabalhos táticos, técnicos e físicos, e a presença dos atletas que atuaram na derrota para o Internacional, no dia posterior ao jogo.

O Corinthians também está em crise, sofreu uma goleada em casa na última rodada e terá os desfalques de Jô e Otero. É o adversário ideal para o português iniciar seu trabalho, contra uma equipe que está com a mesma pontuação do Vasco (18), praticamente um confronto direto.

Ao longo dos treinamentos, Ricardo Sá Pinto não confirmou a equipe titular, mas a tendência é que Cayo Tenório volte de suspensão e que Leonardo Gil seja titular no lugar de Marcos Júnior. Sendo assim, a provável escalação do Vasco para o jogo desta quarta é: Fernando Miguel; Cayo Tenório, Miranda, Leandro Castan e Henrique; Leo Gil, Andrey, Carlinhos e Benítez; Talles e Cano

Retrospecto da década entre Vasco e Corinthians (2010-2019)

Corinthians 1×0 Vasco – Neo Química Arena – Brasileiro de 2019

Vasco 1×1 Corinthians – Arena da Amazônia – Brasileiro de 2019

Corinthians 1×0 Vasco – Neo Química Arena – Brasileiro de 2018

Vasco 1×4 Corinthians – Mané Garrincha – Brasileiro de 2018

Corinthians 1×0 Vasco – Neo Química Arena – Brasileiro de 2017

Vasco 2×5 Corinthians – São Januário – Brasileiro de 2017

Vasco 1×4 Corinthians – Spectrum Stadium – Flórida Cup de 2017

Vasco 1×1 Corinthians – São Januário – Brasileiro de 2015

Corinthians 3×0 Vasco – Neo Química Arena – Brasileiro de 2015

Corinthians 0x0 Vasco – Pacaembu – Brasileiro de 2013

Vasco 1×1 Corinthians – Mané Garrincha -Brasileiro de 2013

Corinthians 1×0 Vasco – Pacaembu – Brasileiro de 2012

Vasco 0x0 Corinthians – São Januário – Brasileiro de 2012

Corinthians 1×0 Vasco – Pacaembu – Libertadores de 2012

Vasco 0x0 Corinthians – São Januário – Libertadores de 2012

Vasco 2×2 Corinthians – São Januário – Brasileiro de 2011

Corinthians 2×1 Vasco – Pacaembu – Brasileiro de 2011

Corinthians 2×0 Vasco – Pacaembu – Brasileiro de 2010

Em 18 partidas, foram 11 vitórias do Corinthians e sete empates.

