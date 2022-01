Em noite de estreias e gol de D’Alessandro, Inter derrota União Frederiquense

O Internacional conquistou uma vitória com gosto especial diante do União Frederiquense na noite deste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Apesar de não ter tido muito brilho, o time colorado triunfou por 2 a 0, no jogo que marcou a volta de D’Alessandro ao estádio Beira-Rio. O ídolo argentino marcou o gol da vitória, enquanto o estreante Wesley Moraes foi quem abriu o placar.

Sendo assim, o time comandado por Alexander Medina chega à segunda vitória em dois jogos, somando seis pontos neste início de Gaúchão, após a vitória sobre o Juventude na estreia. O União Frederiquense, que empatou com o Novo Hamburgo na primeira rodada, segue sem vencer no torneio.

O torcedor colorado presente no Beira-Rio se deparou com um ataque titular bastante novo neste sábado, isso porque tanto Wesley Moraes quanto David fizeram suas estreias oficiais pelo time gaúcho. Além da dupla, Liziero e o técnico Alexander Medina também estrearam no estádio, mas os dois já haviam marcado presença durante a estreia oficial no Campeonato Gaúcho em Caxias do Sul na rodada passada.

No banco de reservas ainda esteve presente o ídolo D’Alessandro, que disputará o estadual pelo clube antes de se aposentar. Muito celebrado pela torcida, o argentino reestreou pelo Internacional, entrando já na reta final do jogo para marcar um golaço. Em sua terceira passagem pelo clube gaúcho, D’Alessandro marcou seu gol de número 96, o 15º cobrando falta.

O Internacional precisou de 13 minutos para abrir o placar. O estreante Wesley Moraes foi agarrado durante cobrança de escanteio e caiu na área do União Frederiquense. A arbitragem marcou pênalti, que o próprio Wesley cobrou firme no canto para fazer 1 a 0.

O Frederiquense saiu mais para o jogo após sofrer o gol, mas teve dificuldades para levar perigo real de gol, apesar de algumas finalizações de fora da área. O Inter só voltou a assustar o time visitante no fim do primeiro tempo, quando Wesley deu passe primoroso para Taison, que finalizou rasteiro para grande defesa com o pé de Luis Cetin.

A volta do intervalo começou com um pouco mais de espaço em campo e os dois times chegaram ao ataque logo nos primeiros minutos, mas ambos os goleiros foram seguros nos lances. Com outra postura no segundo tempo, o União aproveitou saída de bola errada do Inter e assustou com chute de Anderson Magrão, que pegou na rede do lado de fora.

O goleiro Daniel precisou fazer sua primeira grande defesa no jogo aos 28 minutos e manteve o 0 a 0 no placar. Eliomar recebeu cruzamento e cabeceou à queima-roupa, mas Daniel trabalhou bem.

No momento que o ritmo do Inter não era dos melhores, o time de Medina conseguiu uma falta na entrada da área. Já em campo, D’Alessandro foi para a bola, cobrou entre a barreira e mandou para o fundo das redes. O gol foi muito celebrado pela torcida e também pelos companheiros de clube.

O Internacional terá mais um confronto fora de casa na próxima rodada para tentar manter os 100% de aproveitamento no Campeonato Gaúcho. O adversário da vez será o São Luiz, no estádio 19 de outubro, na próxima quarta-feira, às 19h. No mesmo dia e horário, o União Frederiquense seguirá em busca da sua primeira vitória, contra o Ypiranga, em Erechim.

