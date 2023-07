Em noite de duelos paulistas na Série B, Guarani tenta se aproximar do G-4

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/07/2023 - 7:00 Compartilhe

Dois confrontos paulistas fecham as disputas da 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na noite desta segunda-feira. Embalado por duas vitórias seguidas, o Guarani visita o Botafogo-SP, às 20h15, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, querendo se aproximar do G-4, a zona de acesso à primeira divisão.

Atualmente, o Guarani soma 22 pontos e está sete atrás do G-4. Na última rodada, o time campineiro também venceu um duelo paulista, em duelo com o Mirassol, por 2 a 1. Já o Botafogo-SP vem logo atrás, com 21 pontos e na rodada passada, venceu o Novorizontino, por 1 a 0, com um golaço de bicicleta.

Mais cedo, às 18h, o Mirassol receberá o Ituano, no estádio José Maria de Campos Maia. Vindo de derrota, o Mirassol tem 25 pontos e quer voltar a encostar na briga pelo G-4. O Vitória, primeiro time dentro da zona de acesso, tem 28.

O Ituano, por sua vez, vem de um jejum de vitórias de três jogos e despencou na tabela. Atualmente com 15 pontos, o time de Itu busca a reabilitação para continuar longe da zona de rebaixamento.

Confira os jogos desta segunda-feira pela Série B:

18h

Mirassol x Ituano

20h15

Botafogo-SP x Guarani

