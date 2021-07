Em negociações com o PSG, Pogba deverá definir o futuro nos próximos dias Jogador de 28 anos tem contrato com o Manchester United até junho de 2022, e agente do atleta tem conversas com o PSG. Volante só mudará de clube se tiver titularidade garantida

Principal nome da França na Eurocopa, mesmo com a eliminação precoce nas oitavas de final, o meio-campista Paul Pogba pode mudar de clube no mercado de transferências. Jogador do Manchester United, o atleta de 28 anos é alvo do Paris Saint-Germain e seu futuro deverá ser definido nos próximos dias.

De acordo com o portal “Téléfoot”, o jogador deverá retornar de férias nesta semana, quando decidirá onde atuará em 2021/22. Com mais um ano de vínculo no Manchester United, Pogba poderá assinar um pré-contrato a partir de janeiro caso não renove. Os Red Devils têm interesse em sua continuidade.

Ainda segundo a publicação, as conversas entre Leonardo, diretor esportivo do PSG, e Mino Raiola, empresário de Pogba, têm avançado de forma positiva. No entanto, o volante só aceitará se mudar para o Parque dos Príncipes se tiver a garantia de titularidade.

Até o momento, o Paris Saint-Germain contratou três jogadores para a próxima temporada: Wijnaldum, Hakimi e Sergio Ramos. Ex-Milan, o goleiro Donnarumma deverá ser o próximo confirmado para o time do técnico Mauricio Pochettino.

