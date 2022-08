Em Minas, Bolsonaro reduz pela metade vantagem de Lula e aparece 9 pontos atrás, diz Genial/Quaest

reuters 12/08/2022 - 10:16 Compartilhe

(Reuters) – O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) diminuiu pela metada a vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em pesquisa de intenção de voto Genial/Quaest realizada em Minas Gerais para a eleição presidencial de outubro, e agora aparece 9 pontos atrás do petista no Estado, mostrou levantamento divulgado nesta sexta-feira.

De acordo com a pesquisa, Lula tem 42% da preferência dos eleitores mineiros, ante 46% no mês passado. Bolsonaro, por sua vez, soma 33%, ante 28% na sondagem anterior. A diferença entre os dois primeiros colocados passou de 18 pontos em julho para 9 pontos agora. A margem de erro da pesquisa, que é feita com entrevistas presenciais, é de 2 pontos percentuais.

Ainda segundo o levantamento, a soma dos demais candidatos à Presidência em Minas Gerais é de 9%, ante 11% no levantamento anterior.

O resultado em Minas repete uma tendência de recuperação de Bolsonaro também registrada em São Paulo pela Genial/Quaest. Pesquisa divulgada na véspera mostrou que Lula e Bolsonaro estão tecnicamente empatados no Estado, com 37% para o petista e 35% para o atual presidente. Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país, com 10,41% do eleitorado apto a votar. Fica atrás apenas de São Paulo, com 22,16%.

No âmbito nacional, levantamento Genial/Quaest divulgado no início do mês mostrou que a vantagem numérica de Lula sobre Bolsonaro diminuiu de 14 para 12 pontos percentuais (44% a 32%), ainda que a variação dos dois candidatos tenha se dado dentro da margem de erro da sondagem.

O apoio a Bolsonaro tem subido em especial entre as pessoas que recebem o Auxílio Brasil, programa social do governo federal que teve seu valor ampliado de 400 para 600 reais. Nesse recorte do eleitorado, o apoio ao presidente passou de 16% para 25% em MG, enquanto Lula teve queda de 60% para 53%. Mas também houve melhora para o presidente entre aqueles que não recebem o benefício, passando de 30% para 35%. Nesse grupo, o apoio a Lula recuou de 44% para 40%.

Além do aumento do benefício, Bolsonaro aposta em medidas que foram aprovadas a toque de caixa para baixar impostos e forçar a queda de combustíveis para subir nas pesquisas.

A Quaest também indagou sobre a disputa para o governo do Estado em MG. O atual governador, Romeu Zema (Novo), lidera com 46% das intenções de voto, contra 24% do ex-prefeito de Belo Horizone Alexandre Kalil (PSD). Em relação ao mês passado, Zema oscilou 2 pontos para cima, enquanto Kalil oscilou 2 pontos para baixo.

Quando Kalil é apresentado como candidato apoiado por Lula, a intenção de votos nele vai a 36% –10 pontos à frente de Zema, que tem como candidato à Presidência de seu partido Felipe d´Avila. Em relação ao mês passado, Kalil perdeu 6 pontos nesse cenário, enquanto Zema se manteve estável. Carlos Viana (PL), candidato apoiado por Bolsonaro, subiu 5 pontos este mês, chegando a 20%, quando apresentado como apoiado pelo presidente.

Para a pesquisa realizada em Minas Gerais e contratada pela Genial Investimentos, a Quaest ouviu 2.000 eleitores mineiros entre os dias 6 e 9 de agosto.

(Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro)