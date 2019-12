Em mensagem de Natal, Elizabeth II fala em reconciliação

LONDRES, 24 DEZ (ANSA) – A rainha Elizabeth II deve fazer, em sua tradicional mensagem de Natal, um chamado de união e reconciliação aos britânicos, em um ano que ela mesma chamou de “acidentado”. Na mensagem, a monarca deve ressaltar “como pequenos passos dados na fé e na esperança podem superar diferenças antigas e divisões profundas para trazer harmonia e entendimento”. “O caminho, é claro, nem sempre é tranquilo e, às vezes, este ano pareceu bastante acidentado, mas pequenos passos podem fazer um mundo de diferença”, comentou a rainha na mensagem, gravada e transmitida pela BBC.

O Reino Unido viveu turbulências ao longo de 2019 devido ao processo de saída da União Europeia, o chamado Brexit. Dentro da família real, também ocorreram episódios de tensão. O duque de Edimburgo, o príncipe Philip, de 98 anos, marido da rainha, deixou o hospital há poucas horas, após uma rápida internação de quatro noites para cuidar de problemas de saúde cujos detalhes não foram revelados. Em setembro, o duque e a duquesa de Sussex, Harry e Meghan, confessaram problemas na vida privada devido à pressão da imprensa e disseram ser vítima de perseguição gratuita dos tabloides. As declarações geraram mal-estar na família real.

No mês passado, o príncipe Andrew, filho de Elizabeth II, decidiu se afastar da vida pública por conta da sua amizade com o norte-americano Jeffrey Epstein, acusado de abusos sexuais e encontrado morto na prisão em agosto. Crise em família – A imprensa britânica tem questionado se existe alguma crise na família real envolvendo Harry e Meghan.

Isso porque os jornais notaram que, no vídeo da mensagem de Natal, a foto do casal não aparece na mesa onde Elizabeth II está sentada. Outro que ficou de fora das fotografias foi o filho Andrew. Por outro lado, constam porta-retratos do seu filho Charles com a esposa Camila, do príncipe William com Kate e os filhos, e outro ainda do príncipe George. Até uma foto do pai da rainha, o falecido rei George VI, estava na mesa. Especialistas na história da monarquia britânica, por sua vez, dizem que uma das possibilidades é que a rainha tenha optado por exibir apenas fotos de quem está na linha sucessória ao trono. (ANSA)