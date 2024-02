Em meio ao tratamento contra câncer, Fabiana Justus celebra mesversário do filho: ‘Feliz de comemorar em casa’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/02/2024 - 14:42 Para compartilhar:

A empresária Fabiana Justus, 37 anos, que está em tratamento contra um câncer, celebrou o sexto “mesversário” do seu filho, após receber alta do hospital, onde ficou 34 dias internada. Nesta quarta-feira, 28, ela fez uma publicação no Feed do seu Instagram com um carrossel de imagens da comemoração.

O caçula da influenciadora, Luigi, completou 6 meses no último dia 19, mas somente agora foi possível à família realizar a celebração. Fabiana trata uma leucemia e recebeu alta do hospital no último domingo, 25.

“Fiquei muito feliz de poder comemorar em casa o mesversário do Lui, como fazemos todos os meses. No dia oficial, 19, eu estava no hospital, mas sabia que comemoraríamos no dia que desse”, escreveu ela na legenda da publicação.

A filha de Roberto Justus revelou que nesse mês não pôde contar com a ajuda de profissionais para a realização do evento, como decoradores e fotógrafos, mas declarou estar feliz com a celebração.

“O importante é comemorar e registrar para não passar em branco mais um mês desse príncipe que mudou as nossas vidas para muito melhor. É muito amor por essa família! Minha força, meu lar. Eu amo tanto que transborda! Obrigada, Deus! Obrigada, obrigada, obrigada!”, concluiu ela.

Além de Luigi, Fabiana também é mãe de duas meninas, as gêmeas Sienna e Chiara, de 5 anos, todos frutos do casamento com o empresário Bruno Levi D’Ancona. Os dois estão juntos desde 2003 e oficializaram a união há 13 anos.

