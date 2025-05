Em meio ao julgamento de P. Diddy, Justin Bieber nega ter sido abusado pelo rapper

Após especulações de que Justin Bieber teria sido uma das vítimas de Sean ‘Diddy’ Combs – preso em em 2024 acusado de estupro, extorsão, abuso e transporte para tráfico sexual -, um novo pronunciamento do cantor nega que ele tenha sido abusado pelo rapper.

Em nota para o portal “E! News”, um representante do artista, que não teve seu nome revelado, afirmou: “Embora Justin não esteja entre as vítimas de Sean Combs, há indivíduos que foram genuinamente prejudicados por ele”. “Desviar o foco dessa realidade prejudica a justiça que essas vítimas merecem”, finalizou. Essa é a primeira vez que o artista fala abertamente sobre o caso.

Especulações sobre um possível abuso de Bieber por parte de P.Diddy tomou conta da internet após vídeos antigos dos dois virem a tona em meio escândalos do rapper. Aos 15 anos, o astro do pop ficou próximo do acusado por meio de Usher, que foi seu mentor e o ajudou a alcançar o estrelato.

Em 2009, quando Bieber tinha apenas 15 anos, Usher o deixou sobre os cuidados de Combs, de 40 anos na época. Em um vídeo dessa época, o rapper aparece prometendo ao adolescente que eles passariam as próximas 48 horas juntos.

“Para onde estamos saindo e o que estamos fazendo, não podemos revelar, mas é definitivamente o sonho de qualquer garoto de 15 anos”.

Acusações contra P.Diddy

O julgamento de Sean Combs teve inicio na última semana. Ele responde a uma série de acusações federais que envolvem tráfico sexual, coação, distribuição de drogas e uso de armas de fogo. Ele declarou-se inocente de todas as acusações.

Durante os dois meses que se espera que o julgamento dure, os membros do júri deverão permanecer anônimos, mas não estarão isolados. Assim, terão que se responsabilizar por manter-se longe do que é escrito na imprensa e nas redes sociais sobre este caso de grande repercussão midiática. Se for considerado culpado o músico pode ser condenado a passar o resto de sua vida na prisão.