Em meio ao desgaste dos militares, presidente do STM prega diálogo e tolerância

Por Walmor Parente, subeditor da Coluna

Em meio ao desgaste provocado pelo envolvimento de militares em escândalos de corrupção vinculados ao Governo de Jair Bolsonaro, o tenente brigadeiro do ar Francisco Joseli Parente Camelo, que comanda o Superior Tribunal Militar (STM), tem reiterado e reafirmado termos como “democracia”, “diálogo constante” e “tolerância”.

Na quinta-feira, 21, enquanto o noticiário fervia com novas revelações sobre a delação do tenente-coronel Mauro Cid, o presidente do STM condecorou com a Ordem do Mérito Judiciário Militar a ministra Rosa Weber (presidente do STF), o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), entre outras autoridades.

No discurso, o presidente do Tribunal, citando Rosa Weber, asseverou: “Em uma democracia, maiorias e minorias – como protagonistas relevantes do processo decisório – hão de conviver sob a égide dos mecanismos constitucionais”.

